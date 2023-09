Viharszörny szabadul Magyarországra, megérezzük a hurrikánt mi is!

Egy jókora ciklon Északnyugat-Európa térségében legyengült hurrikánokat szipkáz be, egymás után hármat: a második, Margot maradékából hazánk is kap esőt a hétvégén – írta meg a 24.hu. A lapnak nyilatkozó Molnár László meteorológus kifejtette, hogy „egymás után három olyan hurrikán is született az Atlanti-óceán trópusi régiójában, amely közvetlen hatást gyakorolt vagy gyakorol Európára, sőt még Magyarországra is”.

Ritka, hogy három hurrikán is bekapcsolódjon egy Európa közelében örvénylő ciklonba.

Az így létrejött „viharszörny” kezdetben a passzát égövben délkeletről északnyugat felé vonul, majd a Föld forgásából adódó Coriolis-erőnek engedelmeskedve nyugat felé veszi az irányt.

A szakértő arról is értekezett, hogy a szombati esőnek jó része az Atlanti-óceán egyenlítői régiójából származik, a Margot hurrikán tevékenységéből fakadóan.

