„Érdemes összehasonlítani Para-Kovács Imre vérgőzös fröcsögését Orbán Viktornak a tihanyi Tranziton elhangzott mondataival:

»Hogy magyarok vagyunk, ez nem egy véletlen, hanem egy feladat. Sőt, én azt mondanám, hogy egy küldetés. Valószínűleg a világ egyik legszebb küldetése. Mert végül is arról beszélünk, hogy van egy olyan kultúra, aminek az alapja egy olyan nyelv, amit azokon kívül, akik magyarnak születtek, mások nem értenek. Nem is tudják fönntartani. Tőlük aztán ez el is tűnhet. Egyetlen esetben nem tűnik el az, amibe születtünk, a magyar nyelv, a magyar kultúra és vele a legalább ezeregyszáz éves magyar államiság története, valamint az a lehetőség, hogy magyarrá váljanak a gyermekeink előrefele, sok ezer évre, remélhetőleg, ez egyetlen esetben nem tűnik el, hogyha mi fönntartjuk.«

Két világ néz egymással farkasszemet. Ha úgy tetszik, a jó és a rossz küzdelme ez, és pontosan megkülönböztethető, hogy ki melyik oldalon áll. Para-Kovács és a hozzá hasonló nyegle, beképzelt vérbalos libsik sohasem érthetik meg a miniszterelnök szavait. Mert nekik a haza semmit sem jelent, sőt ahogy azt olvashattuk, az nekik csupán egy olyan rossz hely, ami senkinek sem kellett, ahova bejött pár ember, és azt hitte, itt ország lesz. Van egy rossz hírem Para-Kovácsnak és hithű elvtársainak: itt bizony ország lett, és nem is akármilyen – gondolta magában Felhévizy, és leemelt a könyvespolcról egy Vörösmarty-kötetet és hangosan felolvasta a Szózatot. Mert a gonosz ördögöket az ősi hagyomány szerint ráolvasással lehet a legjobban elűzni.”

***