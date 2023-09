Thürmer Gyula szerint Zelenszkijék a mai napig hitleri eszméket vallanak

Thürmer Gyula volt az Index Kibeszélő című műsorának vendége, amelyet a lap külün cikkben szemlézett is. A műsor apropóját az szolgáltatta, hogy a Munkáspárt elnökének újabb könyve jelent meg a NATO-ról és benne a magyar tagságról. A beszélgetés során természetesen szóba került a háború is, amelynek kapcsán Thürmer annak a meggyőződésének adott hangot, hogy az orosz elnök nem akarja Európát megtámadni,

de a saját nemzetét megvédi”.

A politikus szerint a most elszakadt keleti ukrán régiók is orosz többségűek voltak, és a helyik oroszok, ha nem is súrlódásmentesen, de együtt éltek az ukránokkal, azonban a Zelenszkijjel hatalomra került vezetés egyértelműen

nacionalista, fasiszta beállítottságú, hiszen a mai napig magáénak vallja a hitleri eszméket .

Ennek része például a pártelnök szerint az elnyomó kisebbségi politika, ami a kárpátaljai magyarokat is sújtja. Thürmer úgy látja: ezt a háborút Amerika gerjesztette, bár elismeri, hogy a támadó fél Oroszország volt.

Nyitókép: Földházi Árpád/Mandiner