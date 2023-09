„Magyarországon 2010 után megszűnt a demokrácia” – hajmeresztő állítások hangzanak el a svéd iskolásoknak vetített, hazánkat lejárató oktatófilmben

Ahogy arról a Mandineren is beszámoltunk, Gulyás Mártont, a Partizán alapítója, egykori politikai aktivista is feltűnt egy olyan videóban, amit svédországi iskolások számára vetíthetnek le, amennyiben az Európai Unió (EU) és a demokrácia kerül terítékre a társadalomtudomány-órán. A videóban egy „lerombolt demokráciaként” mutatják be hazánkat.

Lapunk kedden emailben és SMS-ben is kereste Gulyást, mert kíváncsiak voltunk, hogy miért szerepel az oktatófilmben, azonban megkeresésünkre még pénteken sem érkezett válasz.

Judith Sargentini és Guy Verhofstadt is megszólal a videóban

Mint arra publicistánk, Francesca Rivafinoli publicisztikájában felhívta a figyelmet, az iskolatévé külön óravázlattal ellátott, a közoktatásban 2019 óta használt videóösszeállításáról van szó, amelynek már rögtön az elején megszólal Gulyás, azt ecsetelve, hogy Magyarországon a demokrácia 2010 óta lassanként, de biztosan megszűnt.

A videóanyag hangvétele ezt követően sem változik – megszólal Judith Sargentini (a Magyarországot elítélő európai parlamenti határozat szerzője); feltűnik benne Guy Verhofstadt liberális EP-képviselő; a CEU egyik, svéd nemzetiségű oktatója; majd ismét Gulyás kapja meg a szót, aki arról panaszkodik, hogy Magyarországon az embereknek nincs valódi lehetőségük ellenvélemény megfogalmazására.