Lilu: Sajnos a sz*rt akaratunkon kívül is pénzeljük

Pintér Béla és Társulata június végén adománygyűjtést indított azzal az indokkal, hogy kalkulációik szerint következő évi kiadásaik 90 százalékát tudják csak fedezni a jegybevételekből, a maradék 10 százalékban támogatóik segítségét kérik.

Az adománygyűjtő honlap reklámozásába több ellenzéki közszereplő is beállt, és közben nem győzték szidni a magyar kormányt, amiért nem állja a társulat költségeit.

Bödőcs Tibor a következő bejegyzéssel kalapozott a színészeknek:

„Pintér Béla és Társulata nemzeti kincs, ahogy a művelt német mondja: »nesösnöl trezsör«. Az meg a nemzet szégyene, hogy támogatást kell kalapozniuk, míg az igénytelenség, a megalkuvás, a színvonaltalanság, a hazugság lubickol az adóforintjainkban. Kérem, ha tehetik, támogassák őket Önök is!”

A műsorvezető Lilu Instagramon próbált meg adományozókat gyűjteni a humorista képernyőfotójának megosztásával, majd saját véleményét is hozzákanyarította.

„A színház, aminek az előadásain nevetünk, sírunk, megcsavarja a lelkünket, kitépi a szívünket, és ezt leginkább egyszerre. Nekik kérniük kell. Hogy alkothassanak. A tehetségtelennek csak jól helyezkedni. Megalkudni. És dől a pénz. Nekem ezekben az időkben az is hazaszeretet, hogy támogatom őket. Ha belefér, tegyétek ti is. Sajnos a szart akaratunkon kívül is pénzeljük” – írta a műsorvezető, aki feltehetően azokat a produkciókat és művészeket bélyegezte „sz*rnak”, amelyek részesülnek állami támogatásban.

