Falunapon támadt egy rendőrre egy korábbi bírság miatt egy férfi

A férfi indulatában a rendőr után ment, megragadta a vállát, visszafordította, és egyszer ököllel arcon ütötte. A sértett a bántalmazás következtében 8 napon belül gyógyuló, könnyű sérülést szenvedett. A Debreceni Regionális Nyomozó Ügyészség a rendőrre támadó férfit gyanúsítottként hallgatta ki hivatalos személy elleni erőszak bűntette és könnyű testi sértés vétsége miatt, majd indítványozta letartóztatása elrendelését.

A bíróság egyetértett az ügyészi indítvánnyal, miszerint a személy elleni erőszakos bűncselekmények miatt többszörösen büntetett előéletű, valamint felfüggesztett szabadságvesztés hatálya alatt álló – és a szabálysértési nyilvántartási rendszerben is több alkalommal szereplő –

gyanúsítottal szemben a legszigorúbb kényszerintézkedés elrendelése indokolt.

A végzés nem végleges, a gyanúsított és védője fellebbezést jelentettek be ellene.

Az egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő bűncselekményt az is elköveti, aki a hivatalos személyt korábbi eljárása miatt bántalmazza, nem szükséges, hogy a rendőr szolgálatban legyen, a fokozott büntetőjogi védelem később is megilleti, még akkor is, ha időközben a hivatalos személyi minősége már megszűnt.

Nyitókép: MTI/Komka Péter