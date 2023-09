„Midőn ezt írom, túlszárnyaltuk a százmilliót, és ki tudja, hol áll meg a számláló. Egy tizenöt milliós nemzet, egy tízmilliós ország esetében ezek tiszteletet parancsoló számok, legyen szó bármiről is. De most Orbán Viktor gondolatairól van szó, a békepárti állásfoglalásáról a háborúval kapcsolatban, a magyar elhivatottságról egy élhetőbb jövő iránt. Olyan gondolatokról, amiket mi nagyon jól ismerünk, de most Tu­cker Carlson interjúján keresztül tömegesen meghallhatott és megérthetett végre olyan emberek sokasága is szerte a világon, akik eddig el voltak zárva ezektől a gondolatoktól.

És az még a kisebb bűn, hogy a szólásszabadság szentélyei­nek gondolt országokban megfosztják az embereket a nekik nem tetsző véleményektől, de ráadásul elárasztják a nyilvánosság tereit a saját torz, kiforgatott értelmezéseikkel. Így lett Nyugaton a békepártiság Putyin pincsijeinek oroszbarátsága, és így vált az országa szuverenitásáért minden eszközzel küzdő magyar kormányfőből autokrata fasisztoid diktátor azok aljassága következtében, akiknek útjába került következetes politikájával.

Ezt az összetákolt mesterséges kommunikációs karantént zúzta széjjel az interjú, ami friss szélként süvített végig az amerikai birodalomnak elvtelenül behódolt nyugati világ áporodott levegőjén.”

Nyitókép: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher