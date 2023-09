Eljöhet az a pont, hogy Gyurcsány taktikát vált Budapesten – elemző a Mandinernek

„Önmagában attól, hogy Karácsony Gergely hétről-hétre lebukik valamilyen hazugsággal és a külföldi támogatások hátteréről továbbra sem ad egyértelmű magyarázatot, csökken a hitelessége, a támogatottsága és a pozíciója. Ez pedig Gyurcsány Ferencnek nagyobb mozgásteret ad” – mondta kérdésünkre a jelenlegi helyzetet értékelve Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője.

Emlékeztetett: az ellenzéki sajtó is arról írt nemrég, hogy Gyurcsány Ferenc azt szeretné, hogy a DK-s polgármesterek legyenek többségben Budapesten és a Fővárosi Közgyűlésben is, így az ő akarata érvényesüljön Karácsonyéval szemben. Az is elképzelhető ugyanakkor, hogy a mostani botrányok olyan mértékben erodálják majd a főpolgármester támogatottságát, hogy a Gyurcsány Ferenc azt mondja: más személyre van szükség és saját jelöltet indít. Deák szerint

Gyurcsányék végső célja, hogy másik főpolgármester vezesse a fővárost: vagy DK-s vagy DK-közeli.

Kérdésünkre elmondta: „más nem nagyon tud profitálni Karácsony botrányaiból vagy népszerűségcsökkenéséből csak a DK, amely a baloldal meghatározó pártja és minél több polgármesteri hely megszerzésére törekszik.”

Ilyen felállásban pedig kiiktathat olyan más polgármestereket, mint Karácsony párttársát, az I. kerületet vezető V. Naszály Mártát. „A Momentum pedig jelenleg a saját belső problémáival van elfoglalva, nincs karizmatikus vezetőjük, ahogy a DK-nak, így ők sem rúgnak labdába Gyurcsányék mellett” – mondta Deák Dániel.

Nyitókép: Karácsony Gergely, Gyurcsány Ferenc, Németh Angéla újpalotai polgármesterjelölt és Kunhalmi Ágnes MSZP-s országgyűlési képviselő egy kampányeseményen 2019. október 12-én. (Fotó:MTI/Balogh Zoltán)