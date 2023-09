„Mindnyájunkban lakozik egy kis katasztrófaturista, hajlam a szörnyülködésre. Megnézünk riasztó felvételeket, meghallgatunk rémtörténeteket, elolvassuk a kétségbeejtő figurák agymenéseit, még akkor is, ha pontosan tudjuk, hogy ez nem tesz jót a harmóniánknak. Én például elolvastam Havas Henrik legfrissebb Facebook-kirohanását (sőt most írok is róla), holott lett volna jobb dolgom.

Azt írja a »Tanár úr«, hogy nem ért egyet Máté Csaba Fradi-futballedző kirúgásával, és ezt ő, az Újpest-drukker mondja, aki a Fóti úton született. (»Kissrácként a Megyeri úton passzolgatott velem Szusza Ferenc.«) A drukkereknek is üzen a sokoldalú exriporter: »Szégyelljék magukat! Kinn voltam Novák Dezső búcsúmeccsén, maguk kifütyülték, ordenáré módon szidták. Újpest-drukkerként kimentem az Albert Flórián búcsúmeccsére, hát én szégyelltem magam.« Az emlékzuhatag itt még nem ér véget: »Mivel nem tudta a Fradi megszerezni a világsztár Bene Ferit, a Népstadion Keleti pályaudvar felőli oldala undorító módon üvöltötte: Bunkó Bene!« (Hogy ez hogyan jön ide, nem tudni, kétkezi olvasónak gőze nincs, mit akar ebből – az egóján kívül – kihozni a szerző.)

Tanár úr osztályoz is: »A fekete seregnek üzenem: nem csak maguk bunkók, de a szüleik is!« (Azért kíváncsi leszek a fekete sereg válaszára…) Természetesen Orbán Viktor is megkapja a magáét. »Miniszterelnök urunk, aki gyerekkora óta Újpest-drukker, Törőcsik-imádó, képes volt elmenni az ősellenség pályáját felavatni.« Mondom, összefüggéseket ne keressünk a szemüvegrágcsáló ápolt eszmefuttatásában. Az epeömlésnél nincs logika.”

Nyitókép: Youtube-képernyőfotó