Valami nagyon meglepő dolog készül az ATV-nél

A media1.hu szerint a nyári szünet végén, augusztus 28-án visszatér az Öt, a vitaműsor minden hétfőn 21:55-től új adásokkal jelentkezik. A műsort Vogyerák Anikó vezeti majd, Dévényi István után, amelyhez csatlakozik Schiffer András egykori LMP-s pártelnök is. A televízió vitaműsora, a Csatt Egri Viktorral augusztus 29-től keddenként 21:55-től lesz látható a megszokott heves szócsatákkal –írja az ATV hétfői közleményében.

Gundel Takács Gábor is visszatér

Szeptember 11-től minden hétfőn 20:30-tól, rögtön az Egyenes beszéd után visszatér az ATV díjnyertes vetélkedője, a Géniusz Gundel Takács Gáborral. Szeptember 13-án debütál az ATV új műsora, az „Élőben jófej”. Az Önkényes Mérvadó című Spirit FM rádióműsorból már jól ismert Horváth Oszkár hangosan gondolkodó műsorában szerda esténként nagy érdeklődésre számot tartó témák állnak a középpontban, ezen keresztül ismerhetik meg Horváth Oszkár vendégeit a nézők.

Közéleti személyek, celebek és véleményvezérek osztják meg gondolataikat az élet legfontosabb ügyeiről.

Októbertől minden hétköznap este 20:45-től jelentlezik az Aktuál című műsor, amely a Nap híre utódja, új arculattal és díszlettel, de továbbra is a legfontosabb napi híreket vesézi ki szakértőkkel Krug Emília és Bodacz Balázs.

Bulvárhírek Bochkorral

Az ATV bejelentette azt is, hogy a Húzós podcast szeptember 23-án szombatonként 22:30-kor folytatódik az ATV-n. A csatorna által újra életre keltett Halhatatlanok Társulatának legújabb Örökös Tagjaival beszélget Rónai Egon. A portréműsorba minden díjazotthoz meglepetésvendég is érkezik. Az ősz második felében új adásokkal jelentkezik a bulvárhíreket kibeszélő showműsor, a #Bochkor. Bochkor Gábort és vendégeit továbbra is a vasárnapi Heti Napló Sváby Andrással című műsor után láthatják a nézők.

Nyitókép: Földházi Árpád/Mandiner