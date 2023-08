Traffipax buktatta le az autótolvajt

Gyorshajtás miatt is eljárás indult az ellen a pusztaszabolcsi férfi ellen, aki lopott járművel követte el a szabálysértést, ráadásul jogosítvánnyal sem rendelkezett – olvasható a Police.hu-n.

Szokatlan gépjárműlopás

Június 18-án éjszaka valaki feltörte az egyik velencei autószerelő műhely őrbódéját, és elvitt onnan három Renault-slusszkulcsot. A hozzájuk tartozó gépjárművek nem voltak a területen, csak egy Suzuki Wagon R+ parkolt ott nyitott állapotban, akkumulátor nélkül. Másnap éjszaka egy gárdonyi autószerelő műhelyben járt betörő, ahonnan akkumulátort vitt magával. A következő éjszakán, június 20-án a Wagon R+ eltűnt a velencei telephelyről, méghozzá úgy, hogy kivágták miatta az ingatlan drótkerítését. A tolvaj összeszedett néhány szanaszét heverő téglát, és ezekből csinált rámpát, amelyen keresztül kihajtott a területről.

A Gárdonyi Rendőrkapitányság illetékességi területén évek óta nem történt gépjárműlopás, és a kollégáimmal álmunkban sem gondoltuk volna, hogy egy javításra szoruló, koros Wagon R+ fogja megtörni ezt a csendet, ami miatt még a telephely kerítését is kivágták

– kezdte beszámolóját Szabó Zoltán alezredes. Június 22-én hajnalban egy Citroen Berlingót vittek el önkényesen egy másik gárdonyi autószerelő műhely udvaráról, és ezt a járművet aznap délután viszontlátták a Pusztaszabolcsi útra kihelyezett traffipax felvételén, ugyanis gyorshajtás miatt képfelvételt készített róla. A fotó homályos volt, de azt legalább megtudták, hogy egy elkövetővel van dolguk.

A rendőrök sejtettek valamit

„Abból indultunk ki, hogy az elkövető belátta, a Wagon R+ tényleg azért volt az autószerelőnél, mert komoly javításra szorult, ezért egy másik műhelyből ellopott egy szintén javítás miatt ott parkoló, de valamivel jobb állapotban lévő járművet” – folytatta az alezredes, és hozzátette, napokba telt, mire az összefüggő lopásokra fény derült.

A Berlingo önkényes elvételének éjszakáján valaki átmászott egy velencei autókereskedés kerítésén, és egy ott parkoló Suzuki Balenóról letekert négy kerékcsavart.

Erről csak azután értesültek, hogy a környékbeli autószerelők és kereskedők riadóztatták egymást, hogy tolvaj garázdálkodik a környéken.

Megtudták, ki volt a téglarámpás kerítésvágó

„Unger András törzszászlóssal, az Agárdi Rendőrkapitányság körzeti megbízotti csoportvezetőjével mentem ki a Pusztaszabolcsi úti, fix telepítésű sebességmérő eszközhöz, és modelleztük az elkövető további útvonalát. Ezután átmentünk Pusztaszabolcsra, és megálltunk a benzinkútnál, ahol az alkalmazott azt mondta, hajnalban megállt ott egy szürke Berlingo, majd továbbhajtott” – magyarázta Szabó Zoltán.

Közben eszembe jutott, hogy úgy három éve az egyik környékbeli autószerelő műhelyből kiloptak egy akkumulátort, és biztos voltam benne, hogy Dér Attila törzszászlós fejből tudja, ki volt az elkövető, mert ő fogta meg.

Kijött a traffihoz, és ahogy ránézett a homályos fotóra, rögtön rávágta, hogy Sz. Krisztián látható rajta” – folytatja beszámolóját. Megtudták a férfi lakcímét, de azt is, hogy nemrég szabadult egy büntetés-végrehajtási intézetből, miután hasonló bűncselekmények miatt a bíróság szabadságvesztésre ítélte. Állampolgári bejelentésből értesültek a Wagon R+ hollétéről, egy pusztaszabolcsi lakatlan ház előtt parkolt. A gyanúsított ezt a bűncselekményt is elismerte. Azt is elmondta, hogy a Suzuki indítókulcsát hova rejtette. Kifejtette, hogy egy tervezett külföldi munkavállalás miatt akart mindenáron autóhoz jutni.

Sz. Krisztiánt nagyobb értékre, dolog elleni erőszakkal elkövetett lopás elkövetésével gyanúsítják, a bíróság elrendelte letartóztatását.

Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán