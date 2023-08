És a pokol elszabadult. A nép egyik fele úgy viselkedik, mint egy megcsalt szerető, mintha az énekesnő személyesen őket árulta volna el a létező legbelsőbb magánszférát érintő döntésével, a másik fele kéjjel játssza a dögkeselyűt, miközben a (minden féle és fajta) média húzza a talpalávalót.

»Még meg sem száradt a festék az új, közös otthon falain!«

A buliba nemcsak a fentihez hasonló szalagcímekkel operáló bulvársajtó, hanem a magukat függetlenként és objektívként pozicionáló, valamint a nyíltan kormányközeli orgánumok is beszálltak, pártállástól függetlenül harsogják az állítólagos hálószobatitkokat. Az új barát már be is költözött, a férj albérletben, de közben már feltűnt egy társkeresőn, ahol igazából nem is ő tűnt fel, az énekesnő a dinnyeföldön quadozik az új baráttal, a férj összetörve zuhan a mélybe, óránként záporoznak a »biztos forrásokból« nyert információk.”

Fotó: Földházi Árpád