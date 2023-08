Magyar Gárda, uniós zászlóégetés, majd kiegyezés Gyurcsánnyal – ki az a Szabó Gábor, akit most lefokozott a Jobbik?

Később, a Népszavának nyilatkozva Gyöngyösi már keményebben fogalmazott,

Szabó Gábor a 2022-es parlamenti választás előtt kampányfőnök és főtárgyaló volt, neki „óriási a szerepe a kudarcban”.

Bár nem akarnak tőle elbúcsúzni, kis túlzással afféle bűnbak-szerepet szán neki a pártvezetés.

Kerestük Szabó Gábort, de nem jártunk sikerrel

A napokban próbáltuk elérni Szabót, hogy megkérdezzük a történtekről, illetve a „hogyan továbbról”, ám nem jártunk sikerrel. Egy kiszivárgott belső levél szerint azonban a pártelnök lényegében új stratégiát hirdetett, ami a tavalyi választás előtt összekovácsolt szövetségből való kiszakadást célozza, mondván, a balliberális táborral való összebútorozás csak ártott a Jobbiknak. Valamiféle együttműködés persze továbbra is lenne, tehát a totális eltávolodást azért nem kell százszázalékosan komolyan venni.

Mindenesetre tény, Szabó az „összefogósdiban” elévülhetetlen „érdemeket” szerzett, olyan lelkes támogatója volt az Egységben Magyarországért fantázianevű, dollárokkal is megtámogatott projektnek, illetve az előválasztási procedúrának, hogy a mozgalmi időket idéző vehemenciával vetette bele a kampányolásba, szórólapozott, fórumokra járt vonattal, sürgött-forgott – derül ki a közösségi oldalán közzé tett fotókból és szövegekből. Sőt, információink szerint Márki-Zay Pétert is lényegében neki köszönheti a baloldal, miután a 2018 tavaszi időközi önkormányzati választási kampányt jórészt ő vezényelte le Hódmezővásárhelyen.

De ne szaladjunk annyira előre, nézzünk néhány nagyobb port kavart, hozzá köthető ügyet az elmúlt évtizedekből!

*

Puccs vagy nem puccs?

Az Országgyűlésbe került Jobbikban, alighanem a megnövekedett figyelem és pénzügyi lehetőségek révén, hamar előtörtek a belviszályok. Már 2012-ben arról cikkezett a sajtó, hogy Vona Gábort nemes egyszerűséggel megpuccsolnák, mégpedig Szabó Gábor és a vele közös üzletet vivő alelnök, EP-képviselő Szegedi Csanád. Vona akkor egy Facebook-posztban reagált:

„Hogyan lehet akkor a Jobbikot roncsolni? A vezetésben kell viszályt szítani. Ilyenkor rendre előkerül a szokásos lemez, amely megpróbál engem a párt motorjával, Szabó Gáborral és az egyik legismertebb, legnépszerűbb alelnökkel, Szegedi Csanáddal szembefordítani. Évek óta igyekeznek ezen, de hát nem akar nekik összejönni. Jelzem, nem is fog. A Jobbik vezetői ugyanis nem riválisok, hanem bajtársak és barátok.”

Azóta sem tudni, mennyi valóságalapja volt a híreknek, ám

nem sokkal ezt követően került napvilágra Szegedi zsidó származása, aki így hamar kívül találta magát a párton,

akárcsak testvére, Szegedi Márton miskolci Jobbik-elnök. Utóbbi kapcsán érdemes megjegyezni, épp Miskolcon tevékenykedett már ekkoriban a később szóvivő, parlamenti képviselő, majd pártelnök Jakab Péter.

Hogy Szabó Gábornak volt-e köze bármilyen puccshoz, azt semmiképp nem állíthatjuk bizonyosan, sőt, ráadásul utána is megmaradt a Vona-féle belső kör befolyásos tagja. Nem sokkal később részben az ő közreműködésével vette kezdetét a néppártosodás, kerültek vizslák 2014 után a gárdamellény helyére Vona képein, maga a pártelnök pedig az ATV portréműsorába – a későbbi MZP-szóvivő meghívására –, majd a Spinoza-házba.

Következtek a balliberális véleményformálók jóváhagyó, megengedő nyilatkozatai a zsidólistás és egyéb botrányok miatt addig totálisan elfogadhatatlan Jobbik irányában. Sőt, előbb-utóbb maga Gyurcsány Ferenc is meghallotta a teljes összefogást követelő kormányellenes szavazók hangját.

Orosz vízum és egyéb kérdőjelek

A Jobbik és Oroszország kapcsolata mindig is szorosnak volt mondható, korábbi EP-képviselőjük, az épp az orosznak való kémkedés miatt elítélt Kovács Béla, azaz KGBéla a hírek szerint most is Putyin államában tartózkodik, Gyöngyösi Márton és mások pedig a 2014 után az úgynevezett szakadár köztársaságban jártok választási megfigyelőként. Ezek legitimitását a magyar kormány és egyetlen nyugati állam sem ismerte el máig.

Aztán 2016-ban robbant ki egy kisebb, ám hasonló botrány, mégpedig az ukrán hackerek által megosztott dokumentumok, illetve az Index erről beszámoló cikke nyomán, ami már Szabó Gábort is érintette. A portál kérdésére a pártigazgató ugyanis elismerte, valódiak lehetnek azok a vízumigénylések, melyek Vlagyimir Putyin hírhedt tanácsadója, Vlagyiszlav Szurkov feltört levelezésének közzétett dokumentumaiból kerültek elő. „Két jobbikos vízumairól, Szabó Gáboréról és Szaniszló Adriennéről van szó. Előbbi a Jobbik pártigazgatója, utóbbi pedig a frakció külügyi munkatársa, az egykori hírhedt Echo TV-s műsorvezető lánya” - olvasható az Index cikkében.

Újabb idézet a cikkből: „Szabó Gábor a Jobbik alapítója és hosszú idő óta pártigazgatója, a párt második legfontosabb embere, Vona Gábor hatalmának legfőbb támasza. Ahogy idén nyáron a Novák Előddel való leszámolás idején írtunk, a Jobbikot azért nem fenyegeti az a veszély, hogy Novák sértett emberként esetleg megsemmisítő erejű terhelő információval állna elő, mert

az igazán nagy titkokat csak két ember, Vona és Szabó ismeri.”

A pártigazgató végül Szaniszlóval és Gyöngyösivel ellentétben nem járt Oroszországban, akkori magyarázata szerint pedig eredetileg helyi kampányok tanulmányozása érdekében tervezett kiutazni. „Kérdése elolvasása után először nekem is utána kellett néznem, hogy van-e az útlevelemben orosz vízum, s tényleg van, amelyről őszintén szólva már el is felejtkeztem, mert soha nem is használtam” – írta az Indexnek, az egyébként még 2015-ös eset kapcsán.

MZP berobbant, a Jobbik besegített

A 2018-as választási kampánynak kvázi megágyazott az ellenzék sikeres szereplése a hódmezővásárhelyi időközi polgármester-választáson, Márki-Zay Péter civil jelöltként, ám pártok, különösen a Jobbik támogatásával húzta be a voksolást, majd ismételte meg a jó eredményt 2019 őszén. A később a miniszterelnök-jelöltségig jutó MZP renoméja a 2022-es kampányban sokat romlott, az egyik első megtagadója épp a Jobbik akkori elnöke, a DK-val való különpaktum egyik kovácsa, Jakab Péter volt.

Simicska és az ő plakátjai

A 2018-as kampányra visszatérve, akkoriban nagy port kavart, hogy

a Fidesszel trágár kifejezésekkel szembeforduló Simicska Lajos lényegében beállt a Jobbik mögé,

plakáthelyekkel is segítethette Vonáékat, amiből ÁSZ-büntetés is kerekedett. Akkoriban az Index és a Magyar Idők egyaránt arról cikkezett, hogy a Simicskával való tárgyalások egyik lebonyolítója éppen Szabó Gábor akkori pártigazgató volt. A párt hivatalosan annyit közölt, a „párttal szerződéses kapcsolatban álló plakátcégek vezetőivel” tárgyaltak. Ennek részleteit azóta is homály fedi.

Érdekesség, hogy 2019-ben Gyöngyösi Márton későbbi pártelnök a Magyar Narancsnak hárította annak a felvetésnek a tisztázását, hogy a választások előtt a támogatóktól kért pénzt Szabó Gábor döntése révén nem az ÁSZ-büntetés törlesztésére költötték, hanem a kampányra. Hasonlóképp nyilatkozott Vona Gábor is a HVG-nek.

Gyöngyösi végül is hárította a témát: „Anélkül, hogy vitatkoznék ezzel, és tagadnám azt, hogy ez egy kényes helyzet, hadd jegyezzek meg valamit. A kampányunk középpontjában a korrupt, jogállamiságot lábbal tipró rendszer leváltása állt, azé a rendszeré, amely hatósági eszközökkel, egy volt fideszes képviselő által vezetett intézménnyel ellehetetlenít egy ellenzéki pártot.”

Zavaros évek, de a pártigazgató marad

Vona lemondását követően zavaros évek következtek, a párt lényegében ketté szakadt, a kilépők számos szervezetet hoztak létre, amik közül végül a Toroczkai László, Novák Előd és Dúró Dóra nevével fémjelzett párt bizonyult életképesnek. Sneider Tamás rövid elnöksége után következett a vulgáris stílusával elhíresült Jakab Péter, aki egészen 2022 nyaráig bírta. Érdekesség, hogy

Jakab Péter tavaly júniusi lemondásakor nyilvánosan és külön megköszönte Szabó Gábor támogatását, amit „nem fogok elfelejteni”.

Jakab kilépése óta Gyöngyösi a pártelnök, a Jobbik támogatottsága azonban az ötszázalékos küszöb alatt ragadt egyelőre. Úgy tűnik, a továbbiakat az ősalapító, agilis szervező és háttérember Szabó Gábor befolyásos közreműködése nélkül képzeli el.

Szép ív: totális radikalizmus, EU-s zászlóégetés, kiegyezés Gyurcsánnyal

Egy biztos: Szabó a kezdetek óta szinte a „hátán vitte” a Jobbikot, ott volt a radikális korszakban,

egy színpadon állt Novák Előddel, amikor meggyulladt az uniós zászló a párt rendezvényén,

levezényelte a néppártosodást, megtámogatta Márki-Zay Pétert, egyik főszervezője volt a Gyurcsány Ferenccel és másokkal való összefogásnak. Az egyelőre talányos, milyen feladatot kap a Jobbiktól ezek után, illetve marad-e egyáltalán a pártban.