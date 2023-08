Készüljön, a nyár utolsó hőhulláma érkezik!

Ezen a hétvégén újra nekidurálja magát a nyár – idén minden bizonnyal utoljára –, már holnap is 30 fok körül lesz a hőmérséklet. De napról-napra fokozódik a hőség, a jövő hét közepére pedig igazi kánikula várható 34-35 fokkal. Az ünnepi hétvégére kissé enyhül a brutális meleg szorítása, de még így is bőven 30 fok fölött lesz a hőmérséklet.

Grafika: Köpönyeg

Bár Dél-Európa egyes országában ebben az esztendőben is voltak pokoli időszakok – a brutális tüzekről nem is beszélve –, időnként bőven 40 fok fölé nyomult a hőmérő mutatója, Magyarországon nem beszélhetünk olyan tartós kánikuláról, csaknem elviselhetetlen hőségről, mint amilyenek az elmúlt években olykor-olykor nálunk is előfordultak. Idén június közepéig inkább hűvös volt az idő, gyakran esett az eső – a mezőgazdasági termelők nagy-nagy örömére –, s csak a hónap végén, júliusban tért magához az időjárás, de a gyakori esők, viharok így is gyakran megkeserítették a nyaralók életét. Így ebben az évben (sem) jött be a Luca-kalendárium jóslata, mert aszerint alapvetően száraznak kellett volna lennie a nyárnak.

De hogy mi is az a Luca-kalendárium?

Az Agroinform szerint egy olyan időjárás-előrejelző népi megfigyelés, amelyet december 13. napjától (Luca-névnap) 24-ig, azaz szentestéig kell figyelemmel kísérni. Minden egyes nap fel kell jegyezni, hogy milyen idő volt (száraz, esős, enyhe, fagyos). A Luca-naptár első napja jelzi előre a januári időjárást, a második a februárit, és így tovább, egészen decemberig. S minden hónap időjárása olyan lesz – mondták eleink –, mint az annak megfelelő nap időjárása a tizenkét megfigyelt napból.

Ez persze csak inkább játék, még akkor is, ha több évtizedes, netán évszázados megfigyeléseken alapul. Hiszen a mai, rendkívül fejlett technikai berendezésekkel, szuperszámítógépekkel ellátott meteorológiai intézetek sem képesek egy évre előre látni. Sőt, több hónapra sem, ezért nem is nagyon szoktak egy hónapnál hosszabb időtávú prognózisokat adni, s ezekben a 30 napos előrejelzésekben is nagy a bizonytalansági tényező.

A Köpönyeg azt írja a prognózisok találati pontosságáról, hogy

az 1-6 órás előrejelzések: 90-95%, a 12 órások: 85-90%, a 24-48 órások: 80-85%, a 3 naposak: 75-80%, a 2 hetesek: 70-75%

valószínűséggel válnak be, és a prognózis készítésében pedig része van a szakember szubjektivitásának is.

Persze nagyon sokakat az is érdekel, hogy megtartható lesz-e az augusztus 20-i tűzijáték. Gyakorlatilag az összes meteorológiai portál megegyezik abban, hogy igen, nem várható viharos idő. Ám nem kell sokáig kutakodnunk az emlékezetünkben, hogy olyan évet keressünk, amikor nem jött be az előrejelzés. Tavaly az utolsó pillanatban fújták le a nagyszabású és látványos programot, de utóbb kiderült, feleslegesen, lett is ennek komoly munkajogi következménye. Egy hét múlva azonban már kitombolhatták magukat a pirotechnikai eszközök.