„Honnan jön ez a »halál kultúrája« marhaság, amit most Kövér László is eltanult? Látom, hogy a kommentelők közük sokan küldenék elmegyógyintézetbe a házelnököt, akinek egy-egy buggyant ötletért tényleg nem kell a szomszédba mennie - de higgyétek el, hogy ez most nem az ő fejéből pattant ki. A »halál kultúrájától« való félelem gondolata - egészen pontosan annak népszerűsítése - a »genderideológia« elleni kultúrharc anyjától, az ultrakonzervatív szerző Gabriele Kubytól származik, aki a Harry Potter ostorozása után megírta «A nemek forradalma« c. művét, és összespanolt XVI. Benedek pápával. Onnantól nem volt megállás, a halál kultúrájával kapcsolatos dörgedelmek zengtek minden katolikus templomban, majd bepofátlankodtak a politikába is. (Részletesebben erről lásd a kommentben linkelt korábbi írásomat.)

Annak, aki esetleg az abortusz- az LMBTQ- vagy a feminizmusellességet szimpatikusnak találja e diskurzusban, szólok, hogy a »halál kultúráját« vizionálók álma a mélykatolikus dogmák alapján berendezett világ - melyben a szüzességet meg kellene őrizni a házasságkötésig, és a házasságon belül annyi gyereket kellene vállalni, amennyi fogamzásgátlás nélkül megfogan. Így már azért nem jön be annyira, ugye?

Kuby könyve szerint - mely együgyű, jajongó hangvételű, és nyomokban sem észlelhető benne a szerző szociológus végzettsége - a genderideológia a nácizmus és a kommunizmus bukása után a totalitarizmus új formája, amely leszámol a nő és a férfi létezésével, a családdal, a nemzettel, betör az iskolákba és az állami intézményekbe, és a »halál kultúráját» képviseli.

A »halál kultúrája« nemcsak az abortuszra vagy az eutanáziára vonatkozik, ahogy esetleg gondolhatnánk, hanem lényegében egyenlő minden olyan véleménnyel, amely elfogadja a szexualitásnak a szaporodástól független formáit (többek közt a heteroszexuális aktusok 99 százalékát). Kuby J. D. Unwin antropológus Sex and Culture c., közel száz évvel ezelőtt megjelent művére hivatkozva állítja, hogy minél inkább korlátozza egy társadalom a szexualitást, annál fejlettebb.

Kuby szerint az, aki nem hisz a konzervatív-katolikus dogmákban, csakis egy erkölcsi korlátokat nem ismerő, mindenen és mindenkin átgázoló ösztönlény lehet, a (Ratzingertől vett kedvenc szava) »relativizmus« híve, azaz olyan, akinek minden belefér és nincs stabil értékrendje. Az a társadalom, amely demokratikus, és tolerálja a különböző vallásokat és világnézeteket az »igazság« ( = konzervatív katolicizmus) kötelezővé tétele helyett, Kuby véleménye szerint óhatatlanul pusztulásra van ítélve. Na, innen meríti a szellemi muníciót Kövér & co. - és lesz ez még rosszabb”.

Nyitókép: Képernyőmentés