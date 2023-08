„Az állítása egyszerű: hajléktalan ember halt meg, tehát a hajléktalanok a felelősek. Értjük? Egy hajléktalan ember halálából kelt hajléktalanellenes gyülőletet. Azt állítja, veszélyben vannak az emberek Józsefvárosban, mert felújították a köztereket és egyébként is Pikó András…

Józsefváros amúgy csodás hely, ahol folyamatosan szépülnek a közterek, ahol felújítják a bérlakásokat, ahol évről évre jobb élni! A két szememmel látom, mert én valóban itt lakom…

A fideszes jelölt azonban – 13 év kormányzás után, amelyből 9 évig a fővárost és a kerületet is a Fidesz vezette – bátran kimondja, hogy a szociális válságért és a közbiztonság állapotáért az ellenzék a felelős. Mindezt pedig ráhúzza egy ember halálára. Azt elfelejti hozzátenni, hogy a kormányzati fejpénzek miatt tömegszállás jellegű a hajléktalanellátás, hogy a rendőrségért a kormány felelős. Azt sem említi, hogy ma kevesebb hajléktalanellátó férőhely van a nyolcadik kerületben, mint a fideszes vezetés alatt. Vagy azt, hogy Pikó Andrásék mennyi pénzzel támogatják a rendőrséget.

Hazugság és vérszag. Nem véletlenül voltam bent és vitatkoztam novemberben 24 órán át a szociális törvény vitáján! Akkor is elmondtam, hogy ha tovább nyirbálják az embereket védő szociális hálót, még többen fognak az utcára kerülni. Nem érdekelte a fideszeseket. Megszavazták a törvényt. Sokszor elmondtuk és sokszor javasoltuk, hogy a tömegszállások helyett kisebb létszámú intézményekre és Budapesten területileg is jobban elosztott hajléktalanellátásra van szükség. A Fidesz mégsem cselekszik. Sokszor elmondtuk és sokszor javasoltuk, hogy fel kell számolni a végrehajtói maffiát, mert egyre több embert tesznek az utcára. Mégis hatályban vannak a maffiát segítő törvények. Aztán jön a helyi fideszes jelölt, aki 13 év Fidesz-kormányzás után minket hibáztat még a közbiztonság állapotáért is, amiért a kormány a felelős. Még annyit sem tudott kipréselni magából, hogy az elhunyt nyugodjék békében. Csak a hazugság és a propaganda. Pedig egy emberről van szó, aki életét vesztette. Nyugodjék békében.”

