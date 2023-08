Családi vitának indult, majd előkerült a baseballütő, a pajszer, a gázriasztó pisztoly és a balta

A Pest Vármegyei Főügyészség vádat emelt egy anya és fia ellen, akik egy eldurvult családi vita során úgy bántalmazták egyik családtagjukat, hogy az életveszélyes állapotba került – olvasható az ügyészség közleményében.

A vádirat szerint a család korábban jóban volt lányuk élettársával, aki az ügy sértettje. Egy anyagi természetű vita miatt azonban a kapcsolat 2021 nyarára megromlott közöttük. Ezután az anya és a férje fenyegetni kezdte a lányukat és a sértettet azzal, hogy bántalmazni fogják őket.

Egy vitás kérdés rendezése érdekében 2021. szeptember 7-ére a szülők találkozót beszéltek meg egy a Nagykátai járásban található település dohányboltja elé a lányukkal, aki oda nem egyedül ment. Vele egy autóban érkezett a sértett valamint két kiskorú gyermekük és két ismerősük is.

Előkerültek az eszközök

Miután a szülők is megérkeztek a helyszínre, az apa rögtön egy baseballütő jellegűre kialakított szerszámnyéllel a kezében szállt ki az autójukból és a sértett felé indult. Erre a sértettnek a vele lévő ismerőse – önvédelmi célból – átadta gáz-riasztó fegyverét. Az apa ekkor már a sértett közvetlen közelébe ért, és még mielőtt használhatta volna a fegyvert, bántalmazni kezdte a szerszámnyéllel. Ennek ellenére a megtámadott férfi kétszer el tudta sütni a pisztolyt, de az a támadás megtöréséhez nem volt elég. Időközben ugyanis az anya egy pajszert vett magához az autójukból és azzal a sértetthez rohanva őt hátulról fejen ütötte. A sértett újra elsütötte kétszer a riasztófegyvert, és a gáz hatására az apa és az anya is a földre estek, de a nő még eldobta a pajszert a sértett felé, ami őt a lábán találta el.

Ekkor az anya és az apa telefonon a helyszínre hívta fiukat, míg a sértett élettársa – az elkövetők lánya – a segélyhívón tett bejelentést az eseményekről.

Amint a szülei hívására a fiú – az ügy másik vádlottja – a helyszínre ért, a kezében tartott baltával bedobta annak a gépkocsinak a hátsó ablakát, amivel a sértett a helyszínre érkezett. Ekkor a jármű hátsó ülésén ült a sértett két kiskorú gyermeke. Emiatt újra fellángolt az összetűzés a felek között, aminek az eredményeként az anya, az apa és a fiuk együtt bántalmazták kézzel, illetve különböző eszközökkel a sértettet, a többi résztvevő pedig a dulakodó feleket igyekezett szétválasztani. Annak során a sértett által használt autó másik ablakát is betörték, de az elkövetők járművének szélvédőjét is beütötték. Végül a három elkövető egyidejű bántalmazása következtében a sértett elveszítette az eszméletét, akibe még azután is belerúgtak néhányszor, majd bántalmazásával felhagytak.

A sértett több sérülést szenvedett a bántalmazás során, amelyek következtében életveszélyes állapotba került. A súlyosabb következmények elmaradása részben védekezésének, részben pedig csak a szerencsének volt köszönhető.

A Pest Vármegyei Főügyészség az anyát és a fiát emberölés bűntettének kísérletével vádolta meg. Az elkövetők közül az apa időközben – a büntetőeljárás során – elhunyt.

Nyitókép: ugyeszseg.hu