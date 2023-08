„Ide érkezett meg most az Egyesült Államok, a Biden-kormányzat, a demokrata Deep State és annak egyik legfelül úszkáló darabja, Pressman nagykövet. (Murphy fontos törvénye: »Az emésztőgödörben mindig a legnagyobb darabok úsznak legfelül.«)

Mert hát Nicolae Biden és az adminisztrációja nagyon szerette volna megszerezni a határon túli honosított magyarok adatait, különösképpen a kárpátaljaiakét. Mert nekik, ugye, tilos a kettős állampolgárság. S ha mi kiadtuk volna őket az US(SR)A-nak, ők például mindjárt továbbították is volna az adataikat az ukrán hatóságoknak, akik pedig megtalálták volna a módját, hogy nekik ne legyen jó.

S mivel Magyarország kormánya az elvárásoktól eltérően nem hajlandó úgy viselkedni, ahogy egy rendes gyarmattól elvárná a helytartó, ezért megérkezett a pitiáner, komcsi ihletésű, szemét kis bosszújuk: a vízummentesség szigorítása. Hát, Pressman, ezek vagytok. Ezek és ilyenek. Pitiáner, aljas kis komcsik – de a régi erő nélkül. Back in the USA, 2013. »You don’t know how lucky you are, boy / Back in the USSR / Been away so long, I hardly knew the place.« (Te nem tudod, haver, milyen mázlista vagy / Újra a Szovjetunióban / Olyan sokáig voltam távol, alig ismertem meg a helyet.)

De mi rátok ismerünk ám, Pressman!”

***