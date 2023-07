Úzvölgyi temetőbotrány: nyugalomra int a székely polgármester

Antal Árpád, Sepsiszentgyörgy polgármestere nyugalomra int, és a közösségek közötti béke megőrzésének fontosságát hangsúlyozza az úzvölgyi katonatemetőben kihelyezett újabb román keresztek kapcsán.

„Ennek a kegyeletsértő tettnek az erdélyi magyarság a címzettje, ne hagyjuk, hogy a megélhetési provokátorok elérjék a céljukat”– írta közösségi oldalán a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) székelyföldi politikusa. Hangsúlyozta, bejegyzésének az a célja, hogy nyugalomra intsen mindenkit.

Antal Árpád nyomatékosította: fontos, hogy a mindennapok szintjére ne gyűrűzzön be az újabb román keresztállítás okozta feszültség. „Hagyjuk ezeket a folyamatokat a jogi és politikai térben lezajlani, ugyanis a közösségek közötti béke megőrzése mindennél fontosabb ebben a pillanatban” – írta. Hozzátette továbbá, hogy az érintettek megteszik a szükséges lépéseket, a jog és a törvény eszközeit használják „akkor is, amikor a szélsőséges szervezetek az erőszak és az etnikai konfliktus síkjára terelnék az ügyet. Antal Árpád elmondta, hogy tájékoztatták a nemzetközi szervezeteket az úzvölgyi eseményekről, és leszögezte, hogy az erdélyi magyarság politikai és jogi képviselői ezután is „a jog és a törvény útján” keresnek válaszokat a felmerült problémára.

„Egyszer már leszedettük ezeket a kegyeletsértő kereszteket, le fogjuk újra. Türelem és kitartás!”

– zárta bejegyzését a székelyföldi politikus.

A Hargita megyei önkormányzat kedden este közleményben jelentette be, hogy online és telefonos felmérést készít a székelyföldi megye lakosainak körében az újabb úzvölgyi események kapcsán. Borboly Csaba megyei tanácselnök közösségi oldalán azzal indokolta a felmérést, hogy a megye és Csíkszentmárton elöljárói a közösség véleményének ismeretében tudják „hitelesen” képviselni az ügyet és megoldást keresni az úzvölgyi helyzetre. Az online kérdőív kérdései elsősorban arra vonatkoznak, hogy a lakosság minként értékeli a rendvédelmi szerveknek a szombati keresztállítás során tanúsított hozzáállását, illetve mennyire elégedett a Hargita megyei és a csíkszentmártoni önkormányzat eddigi lépéseivel. A kérdőív készítői arra is kíváncsiak, hogy a lakosság szerint indokolt-e más nemzetek hőseinek is emlékhelyet kialakítani Úzvölgyében.

A Nemzet Útja (Calea Neamului) román szervezet hívei szombaton, július 8-án 150 fakeresztet állítottak fel a nemzetközi katonatemetőben a június 29-én eltávolított betonkeresztek helyébe. A román nemzeti színű szalaggal átkötött kisebb keresztek mellé egy nagyobbat és egy zászlórudat is kihelyeztek, utóbbin a román zászlóval. Vezetőjük, Mihai Tirnoveanu bejelentette, hogy a héten a román védelmi minisztériummal is tárgyal az így kialakított „román parcella” hivatalossá tételéről.

(MTI)

Nyitókép: MTI, Veres Nándor