Schobert Norbert visszatér, ezúttal boxolni fog

A 24.hu szerdai cikkében idézi fel, hogy az ország fitneszguruja még nyár elején beszélt arról, hogy tervezi a tornához való visszatérését, de más formában, mint ahogyan az eddig megszokott volt tőle. Schobert szerint a jövőben

saját korosztályának, illetve idősebb embereknek szólnak majd az edzései.

A lap szerint az üzletember egy horvátországi nyaralás során találkozott a bokszolással, és az új mozgásformát már fel is használta a hamarosan megjelenő új edzős videóiban is.

„Azért 40, mert 140 bpm ütem, lassabb mint a boksz. Alapütéseket tanulunk, alaplépéseket és a 40 felettieket, illetve a 40 kiló plusszal küzdő életmódváltókat szeretném segíteni. A pulzust se engedem 140 fölé. Szóval egy kímélő, egyszerű, zsírégető torna. Régen nagy sikert arattam a Fitness Kickbox programmal, de most a rúgás kockázatát se vállalom be, mert valakinek leragad a tartó lába és annyi a térdszalagnak. Ez most egy másik Norbi. Norbi light, de ha kipróbálod, megérzed” – írta Instagram-bejegyzésében Schobert Norbert.

