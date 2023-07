Mintha Baranyi Krisztina direkt provokálna

Az idén sem hagyta botrányival unatkozni a hazai hírfogyasztókat a politikus: már az újévi jókívánsága is erősre sikeredett, közösségi oldalán azt írta, hogy

„Ami ukránul Talpra magyarnak hangzik, az ma magyarul Slava Ukraini-t jelent. Boldogabb új évet!”.

Márciusban jött a folytatás, mikor megrongálták a Fidesz nagykátai irodáját, amelynek oldalára azt festették fel, hogy „Putyin kutyái”. A ferencvárosi polgármester közösségi oldalán osztotta meg a rongálásról készült képet, melyhez annyi kommentárt írt, hogy népművészetről van szó, a rongálásban semmilyen problémát nem látott.

Baranyi még tavaly ősszel, a Telexnek adott interjújában jelentette be, hogy indul a 2024-es önkormányzati választásokon, akár úgy is, ha kihátrál mögüle az ellenzéki összkoalíció. A baloldali pártok közül egyedül a Momentum jelentette be, hogy támogatják a kerületvezetőt.