Megharapta a rendőrt, egy másiknak kirúgta a vállát, vádlott lett

A Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészség vádiratot nyújtott be a Gödöllői Járásbírósághoz hivatalos személy elleni erőszak bűntette és súlyos testi sértés bűntette miatt egy külföldi férfival szemben, aki tavaly augusztusban könyökön harapott egy rendőrjárőrt – tájékoztatott az ügyészség.

Az intézkedésnek ellenálló férfi az egyik rendőr vállát olyan erővel rúgta meg, hogy az kificamodott.

Az ügyészség azt kéri a bíróságtól, hogy ítélje letöltendő börtönbüntetésre a férfit, aki jelenleg is letartóztatásban van – tették hozzá. Mint írták: a külföldi férfi bemászott be egy Pest vármegyei ingatlan udvarába, amit bejelentettek a rendőrségen. A helyszínre érkező rendőrök azt tapasztalták, hogy a férfi az ingatlan garázsának padlóján fekszik. A járőrök angolul is közölték a férfival, hogy rendőrök, mire az elkövető futni kezdett, és többszöri felszólítás ellenére sem állt meg. Amikor a rendőrök utolérték a férfit, földre vitték és megpróbálták megbilincselni. A vádlott azonban kiszabadult, és a ház kerítésére fellépve lendületből rúgta meg az egyik járőrt.

Ezek után egy másik rendőrjárőr paprika spray-t fújt a vádlottra, így ismét földre tudták vinni, és újra megkezdték a bilincselést. A férfi ez idő alatt is végig ellenállt.

Ráharapott az egyik intézkedő rendőr könyökére, amit felszólítás ellenére sem engedett el. A rendőr próbálta kirántani karját a vádlott harapásából, de ezt a férfi továbbra sem engedte”

– fogalmaztak.

A harapással, illetve a rúgással okozott sérülések nyolc napon túl gyógyultak, vagyis súlyos sérülésnek számítanak – olvasható a közleményben.

