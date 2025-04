Mandiner Reakció élőben Schiffer Andrással, Kacsoh Dániellel és Szilvay Gergellyel Budapesten!

Ki nyeri a globalisták és a szuverenisták harcát a Trump-tornádó hatására? Magára találhat-e még Európa? Mi várható az ukrán fronton? A közélet és a világpolitika aktualitásait beszélik át a Mandiner meghívott vendégei, Schiffer András és Szilvay Gergely. A beszélgetés műsorvezetője a Mandiner főszerkesztő-helyettese, Kacsoh Dániel lesz.

Időpont: 2025. április 17. csütörtök 18:00

Helyszín: Premier Kultcafe - 1085 Budapest, Üllői út 2-4.

Amennyiben Ön is részt venne az eseményen a közönség részeseként, élőben meghallgatná, akár kérdezne is, regisztráljon most:

REGISZTRÁLOK

Várunk szeretettel minden kedves érdeklődőt, regisztráljon és jöjjön el Ön is!

A jelentkezés és az adáson való részvétel az űrlap kitöltésével lehetséges, a férőhelyek száma korlátozott! Az esemény korlátozottan sajtónyilvános. Az eseményen való részvétel a sajtó számára is regisztrációhoz között. A tartalom írásos publikálása a Mandinerrel való egyeztetésre szorul, videófelvétel nem lehetséges. Kapcsolatfelvétel: [email protected]