Ukrajna számára az izraeli háború most nagyobb fenyegetés, mint Oroszország – Mandiner Harctér

Ki lőtte ki a rakétát a kórházra?

Több forrás is beszámolt egy gázai kórházról, melyet rakéta támadás ért a napokban. A Hamász, illetve több arab ország is azonnal Izraelt tette felelőssé a történtekért. Robert C. Castel szerint

„a bizonyítékok egyértelműen arra mutatnak, hogy itt egy dzsihadista munkabaleset történt.”

Az izraeli biztonságpolitikai szakértő elmondta: a Gázából kilőtt töltetek többsége helyben gyártott, nem megbízható rakéta, és eddig is az volt a tapasztalat, hogy 15-20 százalékuk még azelőtt lezuhan Gázában, hogy elérné Izraelt.

A találatot ért kórház közelében néhány kilométerre található egy rakétatelep,

ahonnan több tucat rakétát lőttek ki Izrael irányába. Castel szerint egy onnan kilőtt rakéta találhatta el az említett kórházat.

A szakértő emellett további érvként hozta fel a tárgyi bizonyítékok hiányát. Egy ilyen támadás után a területen elszóródott rakétamaradványok találhatóak, amik egyértelműen bizonyítanák az eredetét.

Ha ez valóban egy nyugati rakéta lett volna, a Hamász már rég bemutatta volna a tárgyi bizonyítékokat

– tette hozzá Castel. A jelenleg is Izraelben tartózkodó szakértő elmondta, hogy az izraeli hírszerzés lehallgatott egy telefonhívást két Hamász tisztviselő között. A telefonbeszélgetésből kiderült: a terrorszervezetnek tudomása volt arról, hogy az Iszlám Dzsihád nevű szervezet rakétája találta el a kórházat. Végső érvként a robbanás által okozott károkról beszélt. Szerinte mivel izraeli rakéták mivel sokkal hatékonyabbak, sokkal jelentősebb krátereket hagynak maguk után becsapódást követően.



Biden elnök a saját újraválasztását is építi itt a közel keleten

Bendarzsevszkij Anton szerint

az Egyesült Államok a mindent megtesz a béke érdekében,

utalva Antony Blinken közel-keleti turnéjára, valamint Joe Biden amerikai elnök izraeli látogatására. Robert C. Castel szerint azonban Amerika nem csupán a békét keresi, hanem más céljai is vannak. Első ilyen célnak a Trump elnök alatt elindított szövetségi rendszer további építését tartja, az amerikai dominancia jegyében. A másodiknak a következőt fogalmazta meg: „Biden elnök a saját újraválasztását is építi a Közel-Keleten. Van egy háború, ami nem megy neki Ukrajnában, és meg fognak tenni mindent, hogy egy másik sikeresebb háborúval beárnyékolják ezt az ukrajnai háborút, ami nem megy olyan jól.” Véleménye szerint,

ha az izraeli konfliktusban sem képes a Biden adminisztráció valamilyen sikert felmutatni, a geopolitikai vízióját szövetségesei meg fogják kérdőjelezni.

A szakértő szerint a demokrata párt választási politikájának eleme, hogy Izraelnek nyernie kell ahhoz, hogy Biden elnök ismét nyerhessen a közelgő választásokon.

100 milliárd Ukrajnának és Izraelnek?

Az amerikaiak 100 milliárd dolláros lehívható keretösszeget akarnak létrehozni, amiből Izrael és Ukrajna is részesedne. Bendarzsevszkij Anton szerint

Joe Biden nem akarja, hogy a választásra befolyással legyenek a háborús konfliktusok, és ezért támogatják ezt a keretösszeget.

A szakértő szerint így megkapják a lehetőséget arra, hogy akkor hívjanak le forrásokat, amikor azokra szükség van. Véleménye szerint

az amerikai vezetés abban reménykedik, hogy így a háborúk finanszírozásának kérdése nem fog beleszólni a politikai küzdelembe.

A műsor podcast formában is meghallgatható: