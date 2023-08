„Szerdán váratlanul Beregszászra érkezett Volodimir Zelenszkij ukrán elnök. Járt-e már itt, és minek köszönhető a mostani látogatása?

Most járt itt másodjára. Első alkalommal a Linner Bertalan kórház felújítását tekintette meg, de az még a háború előtt volt, 2020-ban. Azon a látogatáson nem tudtam részt venni a protokoll miatt, ugyanis nem kaptam meghívást. Most viszont a háború összeboronált minket. Viktor Mikita kárpátaljai kormányzó elintézte, hogy tudjunk találkozni, Zelenszkij stábjának pedig nyilvánvalóvá válhatott, hogy semmilyen kockázatot nem jelent az elnök számára, ha kárpátaljai magyar vezetőkkel találkozik.

Milyen hangulatú volt a találkozó, voltak-e feszültségek?

Zelenszkij más hangulatban távozott, mint ahogy érkezett.

Ezt hogy kell érteni?

Az elnök úr a médiából jól ismert, nem éppen kedélyes hangulatban érkezett, de sokkal pozitívabb kedélyállapotban távozott. Ez a dialógus kezdete lehet a két fél között. Sok problémának az az eredője, hogy Kijevben egyszerűen nem értik, hogy mi van Kárpátalján, de a mostani látogatás sokat javíthat a helyzeten. Említettem neki, hogy amikor 2019-ben a szilveszteri beszédében magyarul szólalt meg, az előremutató európai gesztus volt és nekem személyesen is sokat jelentett. De szerintem a mostani találkozó helyszíne is szimbolikus jelentőségű: a monarchia idején épült, magyar nyelvű Kossuth Lajos Gimnázium egyik termében, nem pedig egy közigazgatási épületben találkoztunk. A katonák, akiket kitüntetett, mind magyar származásúak voltak. Az utcán is tapsoltak az elnöknek, noha a biztonsági intézkedések miatt nem mehettek közel hozzá.”

***