Nem semmi: 30 méterről lőtt hatalmas szabadrúgásgólt a 36-szoros magyar válogatott labdarúgó (VIDEÓ)

Alaposan beerősített ezen a nyáron az NB III-ban szereplő Dorog csapata: Barczi Dávid és Tischler Patrik személyében jelentős élvonalbeli tapasztalattal rendelkező labdarúgókat szerződtetett, ráadásul érkezett még játékos-pályaedzőnek a 36-szoros magyar válogatott Koman Vladimir is.

Koman igen jól szerepel eddig a felkészülési mérkőzéseken – mármint a labdarúgó feladatkörében. Betalált a Hatvan ellen, amikor csapata 8–0-ra nyert, ráadásul két gólpasszt is kiosztott. Aztán szombaton, az Újpest második csapata ellen is eredményes volt, ráadásul nem is akárhogyan!

A 36 éves középpályás jó 30 méterről végzett el szabadrúgást, de egyáltalán nem szemben a kapuval, hanem a 16-os jobb oldali vonalának magasságában. Beadás helyett azonban gyönyörű mozdulattal emelte a labdát a hosszú felső sarokba úgy, hogy a rövid kapufánál álló kapusnak semmi esélye sem volt odaérni.

A Dorog egyébként 2–1-re nyerte az Újpest elleni találkozót, a második gólt a másik nagy igazolás, Tischler Patrik szerezte.

Fotó: facebook.com/dorogvarosonkormanyzata