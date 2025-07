„Hallottuk a magyargyűlölő rigmusokat, de nem ez a lényeg” – forrnak az indulatok Romániában

A 62. percben történt, hogy elment a stadion világítása, így fél órára félbeszakadt a találkozó. Mindeközben a bukaresti drukkerek mindössze 28 percet töltöttek a lelátón, mert nem tudták megemészteni a kétgólos hátrányt, így balhéztak a stadionban, majd kivezették őket. Ráadásul egy molinóval is üzentek:

Még a föld, ami a körmötök alatt van, az is román.”

Nos, közben a román lapok beszámolója alapján az is kiderült, hogy a bukaresti szurkolók már a mérkőzés előtt összetűzésbe kerültek a helyi biztonsági erőkkel, erről a Dinamo 20 százalékos tulajdonrészével rendelkező DDB-nek az elnöke, Eduard Ziriakus Galan nyilatkozott. Állítása szerint 125 jegyet kaptak a csíkszeredai klubtól, és a vendégek éppen annyian érkeztek a találkozóra, mégsem engedték be mindnyájukat.

„Nem tudjuk, miért nem engedték be őket, de aztán még a gyerekeket is lefújták könnygázzal. Verekedés nem volt, huszonöt perccel a találkozó előtt értünk oda. A konfliktus akkor tört ki, amikor csak ötvenen jutottak be a stadionba” – idézi őt a prosport.ro.

Ezután megkérdezték tőle, hallotta-e a magyargyűlölő rigmusokat szurkolóitól a lelátón.

Hallottuk, hogy a második gólnál tényleg voltak, emiatt elnézést kérünk, de most nem ez a lényeg! Részünkről nem volt agresszió, csak élvezni akartuk a meccset”

– állította a sportvezető.

Az biztos, hogy ennek a meccsnek az utóéletének lesz még folytatása...

Fotó: Hungarian Fanatics/Facebook