Elképesztő szervezés Szingapúrban: ennél jobban nem is tudtak volna kiszúrni a magyarokkal – a vb-címünk bánta

Ahogy azt a Mandiner is megírta, magyar idő szerint szerda délelőtt megrendezik a nyílt vízi úszók többször elhalasztott első küzdelmeit, a 10 kilométeres versenyeket a szingapúri világbajnokságon. A férfiak magyar idő szerint 7 órakor ugrottak vízbe azt követően, hogy a legújabb mérések már a határérték alatti eredményeket mutattak ki a víz szennyezettségét illetően a Sentosa-szigetnél. Elsősorban az E.coli baktérium jelenlétét vizsgálták a vízben, amely többek között akut egészségügyi problémákat, így hányás-hasmenést is okozhat – mint ahogy azt tette is a tavalyi párizsi olimpián.