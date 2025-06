Biztonsági aggályok és politikai feszültség: veszélyben a klubvilágbajnokság Los Angeles-i mérkőzései?

Bár hasonló intézkedések nem példa nélküliek – a CBP például a Super Bowlon is jelen volt – Los Angeles esetében a jelenlegi politikai és társadalmi feszültség új dimenziót ad a helyzetnek. ICE-ügynököket jelenleg a nemzeti gárda kíséri a városban, ami széles körű tiltakozásokat váltott ki. A CBP hivatalos X-csatornája sem segít enyhíteni a helyzetet – az egyik bejegyzésben ez áll: „A Los Angeles-i aggasztó zavargások, amelyek rendőrök százait veszélyeztetik, pontosan megmutatják, miért olyan fontos a Nagy, Gyönyörű Fal.”

Nem meglepő, hogy mind több kérdés merül fel azzal kapcsolatban, vajon a FIFA – egy elvileg apolitikus szervezet – megfelelő partnert választott-e a torna biztosítására.

A világszövetség elnöke, Gianni Infantino az elmúlt évben látványosan közeledett Donald Trumphoz – részt vett az elnök beiktatásán, még a FIFA éves kongresszusát is elhalasztotta, hogy a Közel-Keleten töltött látogatásán tovább kísérhesse. Most viszont egy olyan esemény élére állt, amelynek politikai kontextusa súlyos ellentmondásokat hordoz. A nyitóünnepség fő fellépője a marokkói származású, de New Yorkban felnőtt rapper, French Montana, aki korábban így fogalmazott:

„Amikor Donald Trump hivatalba lépett, minden megváltozott, és most már nagyon nehéz a bevándorlóknak… rengeteg embert deportálnak, olyanokat is, akik húsz éve itt élnek. Ez nem helyes, nem tisztességes, ha valakinek bűncselekmény nélkül is el kell hagynia ezt az országot. Egyszerűen nem tudok tisztelni egy olyan embert, mint Trump, aki ennyi családnak okoz fájdalmat… ez az ország bevándorlókra épült. Senki sem innen származik.”

Infantinónak tehát nem csupán politikai zűrzavarral, hanem a saját eseményének ellentmondásos üzeneteivel is szembe kell néznie.

Ami Los Angelest illeti: a városban jelenleg valós veszélybe került a mérkőzések lebonyolítása. A CBP és az ICE megnövekedett jelenléte, a nemzeti gárda bevonása, valamint a Trump-ellenes tüntetések súlyos biztonsági kérdéseket vetnek fel. Bár hivatalos helyszínmódosításról egyelőre nincs szó, egyre többen vetik fel, hogy a FIFA kénytelen lesz újragondolni a város szerepét.

A FIFA szlogenje szerint „A New Era Begins” – azaz egy új korszak kezdődik. De ha így is van, annak rajtját egyelőre félelem, rendőri razziák és politikai üzengetés lengi körbe – és könnyen lehet, hogy a Los Angeles-i meccsek ennek az árnyékában el is maradnak.