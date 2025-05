Súlyos tömegbukás a Tour de Hongrie-n, mentőhelikopter is a helyszínen (FRISSÍTÉS: stabil a sérültek állapota, Van Poppel duplázott)

FRISSÍTÉS: A tömegbukásba a legnagyobb összetett esélyesek közül is többen belekeveredtek: a szervezők tájékoztatása alapján a bukást okozó Mullen mellett a két borás, Sam Welsford és Frederik Wandahl, valamint Rainer Kepplinger (Bahrain-Victorious) és Pablo Torres (Emirates) is feladta a versenyt – mindannyiukat kórházba szállították, a legfrissebb információk szerint szerencsére valamennyiük állapota stabil. Az oldalszeles káoszetapot végül a nyitószakaszon is diadalmaskodó Danny van Poppel nyerte Dylan Groenewegen előtt, így növelte előnyét az összetett versenyben.