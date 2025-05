Nem sikerült a bravúr Norvégia ellen, de így is minden esély megvan a történelmi bennmaradásra

A mérkőzés képén is egyértelműen látszott, hogy a norvégokhoz azért jóval közelebb vagyunk játéktudásban, mint a többi nagyágyúhoz, éppen ezért volt kimondottan bosszantó, hogy a 7. percben saját támadásunkból kaptunk egy leventególt: Hári János suta korongeladásából Noah Steen vágtatott végig ziccerben, és magabiztosan be is verte az ajándékot.

A korai hideg zuhany után ment az egyenlítésért a magyar válogatott, különösen emberelőnyben voltunk veszélyesek.

A mérkőzés felén túl a legnagyobb gólszerzési lehetőségünk is egy fórfigura után esett: Horváth Bence csilingelő kapuvasa sajnos kifelé pattant.

Noha a hátralévő időben a kapus Bálizs Bence folyamatosan életben tartotta a reményt, nem sikerült az egyenlítés Majoross Gergely szövetségi kapitány születésnapján – pedig még az utolsó percben is volt egy kapuvasunk! –, a magyar válogatott így egy győzelemmel és 3 ponttal zárja a herningi elit-világbajnokságot.