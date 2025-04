„Nem vagyok Superman!” – magyar főnöke mellett kampányol a belga sztár

A magyar szakember dolgozott már a legnagyobbakkal, korábban többek között a Paris SG, a Chelsea és a Bayern München kispadján is ült Thomas Tuchel segítőjeként – most sem a véletlen műve, hogy közvetlen stílusának, tapasztalatának és győzni akarásának köszönhetően hamar belopta magát a lipcsei sztárok szívébe – írja az rblive.de. A belga támadó, Lois Openda kampányt is indított, hogy véglegesítsék pozíciójában a Chelsea-vel BL-győztes szakembert.

„Tudja, hogyan kell bánni velünk, és megadja nekünk azt az energiát, amire szükségünk van ahhoz, hogy higgyünk magunkban.

Hogy őszinte legyek: kedvelem ezt az edzőt. Nagyon jó szakember. Természetesen szeretnék továbbra is vele dolgozni.

Hogy meg tudom-e győzni, hogy maradjon? Talán, ki tudja, de én nem vagyok Superman” – tekintett előre az új erőre kapó 25 éves belga válogatott támadó.