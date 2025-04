Meglepetés a javából: simán hátrányba került az EL-negyeddöntőben az alapszakaszgyőztes!

Nincs jó passzban a Lazio, amely előző öt tétmérkőzéséből csak egyet tudott megnyerni, a bajnokságban pedig még egy kiütéses, 5–0-s pofonba is beleszaladt Bolognában. Ettől függetlenül inkább az alapszakaszgyőztes rómaiak számítottak esélyesebbnek az Európa Liga-negyeddöntő első felvonásán, bár az ellenfél Bodö/Glimt remek hazai mérleggel rendelkezett – talán nem függetlenül attól, hogy lényegesen jobban tud alkalmazkodni a hazai körülményekhez, ami csütörtök este például 0 fokot és hóesést jelentett a műfüves pályán. Végül a norvégok jó és az olaszok rossz formája egyaránt kitartott, a Bodö úgy nyert simán 2–0-ra Ulrik Saltnes második félidős duplájával, hogy a különbség lehetett volna sokkal nagyobb is. A visszavágót egy hét múlva rendezik Rómában.

A Tottenham végül nem bírt az Eintracht Frankfurttal hazai pályán – Hugo Ekitike korai góljára húsz perccel később Pedro Porro felelt –, miként a Rangers sem az Athletic Bilbaóval. A spanyolok óriási lehetőséget puskáztak el: a skótok már a 13. perctől emberhátrányban játszottak Robin Propper kiállítása miatt, ám végül nem tudták gólra váltani a 12. percnyi hosszabbítással együtt egy teljes meccsnyi emberelőnyüket, a hajrában még büntetőt is hibáztak Alejandro Berenguer révén.

Lyonban is izgalmas végjátékot, no meg André Onana-bakiparádét hozott a Manchester United vendégfellépése. Az angolok kameruni kapusa előbb egy szabadrúgásnál nyúlt mellé csúnyán, aztán a társak hiába fordították meg a meccset a 86. percre Leny Yoro és Joshua Zirkzee találatával, Onanáról a 95. percben is középre jött ki egy lövés, Mathis Cherki köszönte, így minden a jövő heti visszavágókon dől el.