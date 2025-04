Ki fogja látni a helyszínen a kupadöntőt? Több mint másfél millió jegyigénylés érkezett!

Azt mindig is tudtuk, hogy Németországban elképesztő népszerűsége van a labdarúgásnak, és még a másodosztályban is rendre több tízezer szurkoló előtt játszanak a csapatok. Viszont arra, ami most történt, még nem volt példa korábban:

összesen 1.66 millió szurkoló jelezte jegyigényét a Német Kupa döntőjére.

Ahogy azt már megszokhattuk, a finálét idén is a berlini Olimpiai Stadionban rendezik május 24-én, ezúttal a VfB Stuttgart és a harmadosztályú Arminia Bielefeld küzd meg a trófeáért – előbbi éppen a Lőw Zsolt irányította Gulácsi Péter és Orbán Willi csapatát, az RB Leipziget győzte le.