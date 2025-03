Jön az osztályozó az NB I-ben?! Kiszivárogtak az MLSZ közeljövőbeli tervei

Alaposan felkavarná az állóvizet a Magyar Labdarúgószövetség a következő szezontól kezdve: a csakfoci.hu értesülései szerint több drasztikus változtatásra készül a szervezet a lebonyolítási rend és a szabályok terén egyaránt. A legfontosabb módosítás a kiesés/feljutás rendszerét érintené. Létszámváltoztatást továbbra sem tervez az MLSZ – állítólag a következő öt évben sem –, viszont a mostani helyett csak egy-egy fix kieső és feljutó csapat lenne (értelemszerűen az NB I utolsó és az NB II első helyezettje).

A másik feljutó helyről viszont osztályozó döntene a élvonal utolsó előttije és a másodosztály második helyezettje között, ez állítólag a csapatok egyöntetű kérése.

Többen sürgetnék a kötelező „magyar kvóta” bevezetését is, jelen esetben a meccsenkénti legalább öt magyar játékos szerepeltetését, ez azonban ennyire direkt módon valószínűleg nem történik meg, anyagi jellegű „javadalmazás” ellenben elképzelhető azon csapatok számára, akik ezt bevállalják. Emellett egy fiatalszabály is érkezhet, ez alapján az élvonalban egy, a másodosztályban kettő fiatalnak kellene játszania csapatonként. Persze ezek egyelőre csak tervek és kiszivárgott javaslatok, az MLSZ várhatóan csak további egyeztetéseket követően hozza majd nyilvánosságra hivatalosan is az új szabálypontokat.

