Gyűjti a rajongókat: a németek szerint Orbán pótolhatatlan

Orbán Willi helyzete annyiból más, hogy még két idényig érvényes a kontraktusa, és nagy eséllyel a visszavonulása után is maradna a klub kötelékében. A szurkolók ragaszkodnak a csapatkapitányhoz, mint írják,

a nyári távozásának akkora a valószínűsége, mint a főszponzor Red Bull kilépésének a csapatból”

– de azt is kiemelték, hogy a magyar válogatott védő szervezőként és gólszerzési képességei miatt „pótolhatatlan a keretben és az öltözőben”.

A magyar édesapától származó 32 éves védő 345 meccsen 33 gólt szerzett, illetve kiosztott 9 gólpasszt, míg a 34 esztendős rutinos kapus 334 mérkőzésen állt a gólvonalon a klub színeiben, és ezeken 108 alkalommal őrizte meg érintetlenül a kapuját.

A magyar labdarúgó-válogatott két meghatározó játékosa egyaránt tíz éve szolgálja csapatát, mindketten elérték a 300. mérkőzést lipcsei mezben – télen fel is kerültek a Hírességek Falára. A magyarok 2015 nyarán csatlakoztak a lipcsei együtteshez, amelynek színeiben kimagasló sikereket értek el Németországban és a nemzetközi porondon is, többek között Német Kupa-sikerek és BL-elődöntő is szegélyezte a pályafutásukat.