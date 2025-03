A nyár szenzációja lehet: „hazatérhet” a tékozló fiú

Szeretem Neymart, egy fenomén, nálam ő az elmúlt tíz-húsz év legjobb játékosa. A legfontosabb, hogy most újra boldog és élvezi a futballt a Santosnál, amelynél jobb helyet elképzelni sem tudnék számára. Nekünk jelenleg még nincsenek meg az egyértelmű terveink a következő idényre, először több dolgot is tisztáznunk kell. Neymar nyilvánvalóan még mindig egy csúcskategóriás játékos, de egy futballcsapat felépítése egyensúlyt és jó tervezést igényel. Fantasztikus volt, amit nálunk elért, számos trófeát nyert, s ki tudja, talán a jövőben ismét nyílik erre még lehetősége, de most nincs itt az ideje, hogy erről beszéljünk, és azt hiszem, jelenleg Neymar sem gondolkodik ezen