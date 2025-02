„Ennek most vége van!” – Trump fia sokkolta a világot, az ellenoldal szerint „gyilkossághoz hasonlít”

Hová vezetne?

Korábban a Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség (WADA) és a Nemzetközi Olimpiai Bizottság „mélységes aggodalmának” adott hangot a formabontó, a tiszta sporttal ellenes játékok miatt. A legújabb hozzászóló Vitalij Szmirnov, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) tiszteletbeli tagja, aki a TASS orosz hírügynökségnek adott interjújában a „Szteroid Olimpiának” nevezve rosszallásának adott hangot az Enhanced Games ellen, és figyelmeztetett a sportolókra jelentett veszélyekre.

„A doppinggal való visszaélés elleni háború örök, de a sportolók doppingolt állapotban való versenyzésének engedélyezése gyilkossághoz hasonlít. Ha ugyanazt az anyagi jutalmat ajánlják fel azoknak a sportolóknak, akik szteroidok segítségével versenyeznek, az meg fogja ölni őket.

Hol húzzák meg a határt? Ma egy adag, de mennyi lesz holnap? Csak a kábítószer-függők generációját szüli meg, akiknek a genetikája megváltozik”

– idézi az insidethegames.biz a 90 esztendős Szmirnovot, aki az Orosz Olimpiai Bizottság (ROC) tiszteletbeli elnökként az orosz sportolók sorsáról is beszélt.

„Úgy gondolom, hogy az amerikaiak mindenkinél jobban vágynak arra, hogy Oroszország részt vegyen ezen a 2028-as Los Angeles-i olimpián.

Először is, Oroszország hosszú kihagyás utáni visszatérése önmagában is érdekes. Másodszor, az amerikai és az orosz sportolók rivalizálása továbbra is óriási döntetlenre áll. Nincs kétségem afelől, hogy a csapataink összecsapása megtöltené az arénákat.”

Az orosz-ukrán háború 2022-es kitörése óta a Nemzetközi Olimpiai Bizottság tiltja, hogy Oroszország és Fehéroroszország sportolói saját zászlajuk alatt vegyenek részt az ötkarikás játékokon. Azonban az „átvilágított” versenyzők semleges színekben versenyezhetnek, ahogy Párizsban is sokan tették.