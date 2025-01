Megdöbbentő: a világ egyik legismertebb sztársportolója azt állítja, hogy megmérgezték

Nyitókép: Pixabay

Nagy mennyiségű nehézfém, ólom és higany került a 24-szeres Grand Slam-győztes teniszező, Novak Djokovics szervezetébe, mielőtt kiutasították az Ausztráliából 2022-ben az Australian Opent megelőzően. Mindezt maga a világsztár mondta el a GQ magazinnak adott interjúban, amelyet a Nemzeti Sport szemlézett. Emlékezetes, a szerb sportoló nem oltatta be magát koronavírus ellen, ezért nem engedélyezték, hogy részt vegyen az ausztrál nyílt teniszbajnokságon.

Djokovics ezt követően végül különengedélyt kapott az induláshoz, ám két nappal később végül megvonták a vízumát, azaz gyakorlatilag kiutasították az országból.

A szerb teniszező most cáfolta, hogy az oltás hiánya miatt kellett távoznia Ausztráliából, szerinte politikai döntésről volt szó.

„Az emberek 99 százaléka még ma sem tudja, miért, milyen alapon utasítottak ki engem Ausztráliából. Sokan azt hiszik, azért tették ezt velem, mert nem vettem fel az oltást, hogy oltatlanul próbáltam meg behatolni Ausztráliába, ami egyáltalán nem igaz. Ugyanazt vallom ma is, mint akkoriban. Nem vagyok oltáspárti, sem oltásellenes, én amellett állok, hogy jogunk van eldönteni, mi a jó nekünk, a testünknek. Tehát amikor valaki meg akar fosztani ettől a jogomtól, az szerintem nem helyes. (...) Egyre nőtt az oltásellenesség Ausztráliában, ezért utasítottak ki valójában. A döntésnek semmi köze nem volt a vakcinához, a vírushoz vagy bármi máshoz. Politikai oka volt, a politikusok egyszerűen nem tudták elviselni, hogy ott vagyok. Számukra kevesebb kárt okozott a kiutasításom, mintha ott maradok.”

2022-ben az Australian Openre érkezett Djokovics a melbourne-i Tullamarine repülőtéren landolt, ahol az ausztrál határőrök megtagadták tőle a belépést, őrizetbe vették, majd egy különszobába vitték, hogy kihallgassák.

Djokovics eddig magánéletének védelmére hivatkozott akkor, amikor arról kérdezték, miért nincs beoltva, az ausztrál hatóságok azonban nem érték be ezzel a magyarázattal. Először Victoria állam (ahol Melbourne található) jelezte, hogy megfelelő indoklás hiányában nem valószínű, hogy beengedik a 20-szoros Grand Slam-tornagyőztes klasszist, majd Scott Morrison ausztrál miniszterelnök is kijelentette, hogy ha Djokovics nem árul el konkrétumokat, akkor már foglalhatja is magának a hazafelé szóló repjegyet.

Djokovics és menedzsmentje fellebbezés útján próbálja elkerülni a hazaküldést, a sztár ügyvédjei a melbourne-i szövetségi bíróságon már be is nyújtották a szükséges papírokat. A teniszezőt a Park Hotelbe szállították, ahol az illegális bevándorlókat szokták fogva tartani.

A történtek kisebb diplomáciai botrányt keltettek, a szerb miniszterelnök teljes támogatásáról biztosította a szerbiában nemzeti hősnek tekintett Novak Djokovicsot.