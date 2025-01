A magyarok elleni meccs miatt dühöngenek a horvátok

A horvátoknak az a fő problémájuk, hogy így nem telik el 48 óra a szlovének és a magyarok elleni találkozók kezdése között.

Emellett azt is felvetették, hogy ellenfelük, a magyar válogatott egy nappal többet tudott pihenni, aminek a világbajnokság ezen szakaszában már komoly jelentősége van. Ebben is igazuk van, de ez minden világversenyen így szokott lenni – és olykor nekünk is lehet szerencsénk. A mieink keddi riválisukkal legutóbb tavaly januárban találkozott, az Európa-bajnoki középdöntőben 29–26-os magyar siker született.

Az eddigi örökmérleg húsz horvát siker és öt döntetlen mellett 11 magyar győzelem.

A magyar válogatott az utolsó középdöntős mérkőzésén 29–23-ra legyőzte Katart, ezzel pedig tovább reménykedhetünk a jó vb-szereplésben.

„Megleptek minket a katariak, hogy kiléptek ránk, tömörültek és problémát okoztak nekünk. Nagy volt rajtunk a nyomás, de a második félidőben megtaláltuk a megoldást. Láthattuk ezen a tornán, milyen nehéz elérni a negyeddöntőt – a spanyoloknak és a norvégoknak nem is sikerült, de Szlovénia is kiesett. Mi viszont megint ott vagyunk a legjobb nyolc között, ezért nagyon büszkék lehetünk magunkra” – nyilatkozta Chema Rodríguez szövetségi kapitány az M4 Sportnak.

A negyeddöntők programja: január 28., kedd, 18.00: Horvátország–Magyarország

január 28., kedd, 21.00: Franciaország–Egyiptom

január 29., szerda, 17.30: Dánia–Brazília

január 29., szerda, 20.30: Németország–Portugália

Nyitókép: MTI/Illyés Tibor