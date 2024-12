A Vasas sportigazgatója nem kertelt: Geráról, Pintérről és a feljutási esélyekről is elmondta a véleményét

Nyitókép: Nagy Miklós csak előre tekint Fotó: vasasfc.hu

***

A sportvezető az m4Sportnak adott interjúját az őszi idény értékelésével kezdte. Többek között elmondta:

„Nehezen indult számunkra a bajnokság, voltak nehéz időszakok és hullámvölgyek az ősszel, amelyben nyilvánvalóan szerepet játszott a versenyszezon közbeni edzőváltás és az ezzel járó sok változás. De az idény második felére stabilabb lett a védekezésünk, kompaktabbá, szervezettebbé vált a csapatjátékunk, többek között ennek köszönhető az öt mérkőzésen át tartó győzelmi sorozat, amellyel újra lőtávolba kerültünk a feljutás szempontjából”.

A vezetőedzői poszton történt váltásról (Gera Zoltánt Pintér Attila követte a kispadon) a következő kulisszatitkokat árulta el Nagy Miklós:

„E döntés egy folyamat eredménye volt. Zoli remek ember és ígéretes, jó szakember, aki megkapta a bizalmat a Vasas klubvezetésétől – még azok után is, hogy az előző szezon végén nem sikerült közösen kiharcolnunk a feljutást. Vele csináltuk végig a felkészülést, de több szempontból is úgy éreztük, hogy új impulzusokra, más karakterű edzőre van szüksége a csapatnak. Az előző szezonban talán túl sokáig vártunk a váltással, nem akartunk ugyanebbe a hibába esni, azt viszont hangsúlyoznom kell, hogy a mindenkori vezetőedző kinevezése és leváltása sem egyszemélyes, hanem klubszintű döntés”.

Nincs mellébeszélés! Pintér Attila összes tapasztalatára szükség lesz, hogy az első osztályba kormányozza az angyalföldi piros-kékeket Fotó: Vasas FC/Facebook

Kihagyhatatlan: mi a véleménye a klubvezetőnek Pintér Attiláról, akivel „lőtávon belül” zárta az őszi idényt a Vasas, hiszen a piros-kékek csupán 3 pontra vannak a feljutástól.

„Pintér Attila az egyik legeredményesebb, legtapasztaltabb magyar edző, aki szakmailag és taktikailag is rendkívül felkészült. Fanatikus, maximalista ember, emellett igen erős karakter, ami úgy éreztük, hogy jót fog tenni az öltözőnek. Rosszul kezdtük a bajnokságot, pontokat veszítettünk, egyre nőtt a nyomás rajtunk, nem volt időnk kísérletezni. Attilával korábban is tartottuk egymással a kapcsolatot, időnként beszéltünk a futballról, folyamatosan nyomon követte a mérkőzéseinket, ismeri a keretet. Amióta pedig nyáron a fia is csatlakozott hozzánk, napi szinten képben volt a nálunk folyó munkával – emellett szabadon szerződtethető volt. A döntést megelőzően több jelölttel is egyeztettem, átfogó elemzést készítettem a tulajdonosi körnek az edzőjelöltek szakmai elképzeléseit illetően, az általuk képviselt futballfilozófiáról, játékstílusról, játékrendszerekről, egyéni karakterjegyekről és természetesen az anyagi feltételekről, végül ezek alapján hoztunk döntést. Mindig a klub érdekeit nézzük, nem edzői érákban gondolkozunk, hanem a Vasashoz méltó futballfilozófiához igyekszünk kiválasztani a megfelelő szakembert”.