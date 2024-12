A Barcelona játékosa labdával dobta fejbe az őt piszkáló kabalafigurát (VIDEÓ)

Nyitókép: Képernyőkép / X.com

A listavezető FC Barcelona 5–1-re nyert a Mallorca otthonában a spanyol labdarúgó-bajnokság 19. fordulójából előrehozott mérkőzésén, kedd este.

A katalánoktól – akik a második félidőben négyszer voltak eredményesek – Raphinha duplázott. A találkozót azért rendezték meg most, mert a forduló januári időpontjában a kedden és szerdán érintett csapatok a spanyol Szuperkupa négyes döntőjében szerepelnek majd a szaúdi Dzsiddában. A mérkőzés előtti jelenetek is szórakoztatóak voltak: a Mallorca kabalafigurája, Dimonió, az ördög megpróbálta megijeszteni a Barcelona játékosait, de a terv nem igazán jött be.

Sőt, Dani Olmo az egyik pillanatban hátulról labdával fejbe dobta a kabalát, ami tovább fokozta a vicces psikálódást.

Az esetről a videót itt tudja megtekinteni: