Vér folyt a teniszpályán a háborúellenes orosz klasszis meccsén

Andrej Rubljov nem átlagos figura, ezt már többször bizonyította. Nem egyszer fordult elő, hogy az orosz teniszező magából kikelve ordította le a vonalbíró fejét, az idén például ezért ki is zárták dubaji ATP 500-as torna elődöntőjében. De az üvöltözés mellett előfordult már, hogy szimplán csak csapkodott, vagy az is, hogy a saját térden vert szét az ütőjét. „Klinikai eset” – mondták rá már sokan. Ezt azért ne mi állapítsuk meg, az viszont tény, hogy nehezen tud veszíteni, s nagy benne az igazságérzet. Többek szerint ezért is nagy háborúellenes.

Szerdán is rendezett egy kis műsort Rubljov a francia fővárosban. A párizsi mesterversenyen az orosz teniszező mindkét játszmában brékelőnyben volt az argentin Francisco Cerúndolo ellen, utóbbi azonban 7:6, 7:6-tal végül borította a papírformát. A vesztes sportolónak több őrült dühkitörése is volt a meccsen, ami akár a világbajnoki részvételébe is kerülhet – írja a Magyar Nemzet. Az egyik ilyen volt, amikor a harmadik játszmában a hálóba ütötte a labdát.

A 27 éves moszkvai klasszis magára haragudva elkezdte verni az ütőjével a bal lábát, amitől elkezdett vérezni a térde.

A sebet persze ellátták, így folytatódhatott az összecsapás, de a feszültség ily módon történt levezetése – úgy tűnik – nem segített Rubljovon, ugyanis nem sikerült legyőznie az egy évvel fiatalabb Cerúndolot. Az esetről készült videót sajnos már eltávolították az internetről, pedig biztos, sokan megnézték volna. A 14-15. század fordulóján élt híres orosz ikonfestő névrokona az év elején ígéretet tett, hogy nagyobb figyelmet fordít a pszichológia felkészülésre, de ennek az eredménye egyelőre nem látszik.