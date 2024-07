Elveszítheti legnagyobb értékét az Újpest?

Nyitókép:

Június 23-án megismerte az ország Csoboth Kevin nevét. Az Újpest labdarúgója a Skócia elleni Európa-bajnoki csoportmérkőzés 100. percében győztes gólt szerzett a magyar válogatottban. A stuttgarti meccs és ez a találat rendesen megdobta a fiatal csatár ázsióját. A menedzsere, Filipovics Vladan most elárulta, hogy már az Eb előtt is volt iránta érdeklődés. Csapatneveket azonban nem kívánt említeni, a spanyol Celta Vigo és a holland Twente érdeklődésével kapcsolatos sajtóhíreket sem akarta megerősíteni, igaz, nem is cáfolta, annyit azért elárult az M1 aktuális csatornának pénteken, hogy több országból is van érdeklődés, konkrét ajánlat ugyanakkor még nem érkezett.

A játékosügynök ugyanakkor úgy véli, Csoboth karrierjében most jött el a váltás ideje, de mivel ügyfelének élő szerződése van az Újpesttel, először a lila-fehéreknek kell elfogadniuk egy esetleges ajánlatot, erre pedig lát nyitottságot.

„A játékos karrierje szempontjából most kell váltani. Elért egy szintet a magyar bajnokságban, amiről tovább kell lépnie a saját karrierje és a válogatott érdekében is.

Hiszen, ha erősebb bajnokságban tud játszani, akkor biztosan jobb futballista lesz. Amennyiben a klub számára megfelelő ajánlat érkezik, akkor mi szakmai szempontok alapján döntünk. Az Újpest szerintem nyitott lenne az eladására, hiszen bár ő a klub legjobb játékosa és tudna segíteni az új korszakban, szakmailag nem fog tudni tovább fejlődni és az Újpestnek sem lenne jó egy idő után, ha ott marad” – mondta Filipovics Vladan az M1-nek.

A szerb menedzser egy másik játékosa, a szintén válogatott Botka Endre kapcsán megerősítette: van szaúdi és emírségekbeli ajánlata, miként európai érdeklődők is, ugyanakkor jelenleg meghatározó játékos a Ferencvárosnál, így nem biztos, hogy elengedik. Persze van az a pénz, de valószínűleg eddig még nem érkezett a Fradi számára is elfogadható ajánlat.

„Neki is érvényes szerződése van, a Ferencváros nemzetközi kupamérkőzések előtt áll, először a klub számára elfogadható ajánlatnak kell érkeznie” – jelentette ki Filipovics, aki szerint Botka teljes mértékben képes lenne megállni a helyét külföldön, de augusztusban betölti a 30. életévét, ezért a szakmai mellett az anyagi szempontokat is figyelembe kell vennie. Konkrét ajánlat az ő esetében sem érkezett még. Arról egy szót sem ejtett az ügynök, hogy a játékosoknak mennyi lenne a vételáruk.