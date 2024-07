A földről segítették fel a járókelők a hullarészeg BL-győztes focistát (VIDEÓ)

Nyitókép: Robbie Jay Barratt - AMA / Getty Images

Alig néhány órával azután, hogy az olasz válogatott búcsút mondott a 2024-es labdarúgó-Eb-nek, Mario Balotelli egykori válogatott játékos barátai társaságában alaposan felöntött a garatra és sikerült kellemetlen helyzetbe sodornia magát, ugyanis az egykor jobb napokat is látott játékos részeg csetlés-botlásairól készült videók már be is járték az internetet – írta meg az Index.

Balotelli, aki az olasz válogatott kiesésekor éppen nyaralását töltötte, így nem kerülhette el a kíváncsiskodók figyelmét, akik le is filmezték a híres focistát. A felvételen az látható, hogy egy üdülőhely egyik utcájában a játékos másodpercekig képtelen megállni a saját lábán, később pedig az egyik járókelő próbálja őt felsegíteni a földről. Az eseményről több forrás is beszámolt.

Az eset különösen szomorú, mivel Balotelli a tehetsége alapján még most is beférne az olasz válogatottba, augusztusban tölti be 34. életévét.

A jelenetről készült videót itt tekintheti meg:

Aqui o Balotelli se movimentou mais que o Scamacca em toda a Eurocopa pic.twitter.com/AU5FJhkYuK — Internazionalizando ⭐️⭐️ (@InterNZlizando) June 30, 2024

***