Lőw Zsolt: Varga Barnabás sérülése volt a fordulópont, onnantól kezdve egy csapatként küzdött a válogatott

„A játékosok azon gondolkodhattak, mi van Barnival, és nem azon izgultak, hogy ne legyen rossz passz vagy eladott labda, miközben persze mindent meg akartak tenni a csapattársukért. Onnantól kezdte el megmutatni az igazi arcát a válogatott az Európa-bajnokságon, sokkal több rizikót vállaltunk, többször jutottunk el a kapuig, és bár az utolsó pillanatig várni kellett a hőn áhított gólra, megérdemelt volt a győzelem.”

A mérkőzést az anyukájával és a kislányával nézte együtt Lőw Zsolt, a négyéves kislánya pedig nem értette, miért ugrálnak, őrjöngenek Csoboth Kevin 100. percben szerzett góljánál. Az egykori újpesti balhátvédnek pedig külön öröm volt, hogy éppen egy újpesti futballista szerezte az életmentő győztes gólt.

„Újpesten már régóta kevés okunk van az örömre, pláne, hogy a Fradi rendszeresen eltángált minket az utóbbi időben. Kevin gólja most kicsit a mienk, újpestieké is, ahogy minden magyaré is, nem is tudom, mikor örültem legutóbb ennyire egy gólnak” – mondta Lőw. – „Kevin nehéz idényen van túl, Rossi mégis meglátta benne azt a kis extrát, és nevezte a keretbe, ahogy a becserélése is jó döntés volt, a futballban pedig nincsenek véletlenek.”

Portugália ellen csoda kellene

A skótok elleni győzelem önmagában azonban nem elég a továbbjutáshoz, ahhoz, hogy biztossá váljon a nemzeti csapat helye a nyolcaddöntőben, a csoportkör utolsó játéknapján is szükségünk van az eredmények számunkra szerencsés kimenetelének.

Amennyiben bejutunk a tizenhat közé, akkor hétfőn, Frankfurtban a 2016-ban győztes Portugália lesz az ellenfél.

„Számomra Portugália az Eb titkos favoritja. Elképesztő a játékoskerete, fantasztikus játékerőt képvisel, borzasztóan nehéz lesz ellenük, ha eljutunk odáig.”

De történt már csoda a történelemben, nyolc évvel ezelőtt is megálltuk a helyünket a portugálok ellen

– utalt a 2016-os Eb-n elért 3–3-as döntetlenre.