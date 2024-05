Orosz Pál: Nincs reális esély arra, hogy újra Máté Csaba legyen a Ferencváros vezetőedzője!

Nyitókép: Máté Csabának nincs esélye arra, hogy az FTC vezetőedzője legyen Fotó: MTI/Kovács Tamás

Orosz Pál számára a legfájóbb pont a Magyar Kupa elvesztése volt, de azzal kapcsolatban elégedett volt, hogy ismét magabiztosan, ráadásul amióta 12 csapatos az NB I mezőnye a legtöbb gólt szerezve lett (Varga Barnabásék 80-szor voltak eredményesek) sorozatban hatodszor is aranyérmes a Fradi, ráadásul a nemzetközi színtéren is jól szerepelt az együttes.

Ezt bizonyítja:

az Európa-konferencialiga jövő heti döntőjét két olyan együttes vívja (az olasz Fiorentina és a görög Olympiakosz), amelyekkel a Ferencváros is összecsapott, ráadásul a firenzeiekkel szemben veretlen is maradt (2-2; 1-1)

Orosz Pál a BL-csoportkörbe jutással lenne igazán elégedett Fotó: fradi.hu

Dejan Sztankovics váratlan távozása után természetesen a leendő vezetőedző személye is szóba került. Orosz Pál elárulta: több jelölt is benne van abban a bizonyos kalapban, és az a terv, hogy olyan szakembert szerződtessenek, aki hosszú távon kötelezi el magát az immár 35-szörös bajnok klubhoz. Nem véletlen, hogy korábban Thomas Doll öt, míg Szerhij Rebrov három évig irányította a zöld-fehérek szakmai munkáját, utána azonban jött egy időszak, amikor sűrűbb volt a fluktuáció. (Rebrovot az osztrák Peter Ströger váltotta, jött az orosz Sztanyiszalv Csercseszov, majd a nyolc hónap után önkényesen távozó Dejan Sztankovics – a szerk.)

„Szeretnénk befejezni ezt az időszakot!” – jelentette ki határozottan a vezérigazgató, aki elárulta:

Sztankovics távozásában „az egésznek a mikéntje, az időzítése, és az, hogy egy elbukott kupadöntő után a derbire már elhagyta a csapatot” nem tetszett leginkább neki.

E témakörben kihagyhatlan Máté Csaba személye, hiszen a korábbi másodedző – Csercseszov kirúgása után – remekül és gólerősen szerepelt a csapattal (10 mérkőzés, 9 győzelem, 1 vereség, a gólkülönbség 40-10), ráadásul a szurkolók rengeteg fórumon visszakövetelik őt a kispadra. Orosz Pál azonban ezzel kapcsolatban sem köntörfalazott:

- Nagyon tisztelem azt a munkát, amit Csaba elvégzett, köszönet is jár érte, ráadásul még most is a kötelékünkben van, de nincs reális esély arra, hogy a Ferencváros vezetőedzője legyen! Mindig is hangsúlyoztuk: olyan szakembert keresünk, akinek komoly nemzetközi tapasztalata van...