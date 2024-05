„Ellenünk senki sem mehet biztosra" – Schäfer András a Mandinernek elárulta, miért szeretne idén minél rövidebb nyaralást

Nyitókép: Ulrik Pedersen/DeFodi Images via Getty Images

Cseppet sem úgy sikerült ez a szezon Schäfer Andrásnak, ahogy azt előzetesen eltervezte. Az Union Berlin magyar válogatott középpályásának tavaly májusban eltört a lába, és csak hat hónap elteltével, november végén léphetett pályára ismét a német Bundesliga első osztályában. Gyötrelmes volt számára az a 190 nap, minden sportolót megvisel ilyen hosszú kihagyás, a tétlenség, a lassan telő napok, hetek, hónapok. Még a legerősebbek is elbizonytalanodhatnak ilyenkor. A fizikai fájdalmon mellett a lelki is gyötri az embert. Jó lenne ott lenni a többiekkel a pályán, edzeni, harcolni, izzadni az edzéseken, élvezni a játékot mihamarabb a meccseken. De nem lehet, a baj önmérsékletre kényszerít, meg persze tanít is, türelmességre. A magyar válogatott focistának is nehéz volt az a fél év. Ráadásul a középpályás emiatt lemaradt élete nagy élményéről, nem léphetett pályára a Bajnokok Ligájában.

Aztán amikor visszatért, már a csapat sem volt ugyanaz, amelyben májusban játszott. És itt most ne a berliniek keretére, meg az edzőcserére tessenek gondolni, a tavaly remek szezont futó, negyedik helyen végző Union ebben a bajnokságban a kiesés ellen harcolt, és csak az utolsó fordulóban sikerült kivívnia a bennmaradást.

„Sok összetevős, hogy miért szerepeltünk gyengébben a korábbiakhoz képest. A szurkolók persze megünnepelték az utolsó fordulóban, hogy nem estünk ki, de nekünk vigasságra nem volt okunk, maximum annak örülhetünk, hogy bennmaradtunk.

A Freiburg elleni múlt szombati győzelem után egy hűvös ital mellett azért átbeszéltük a srácokkal a szezont. Lehetett volna stresszmentesebb is ez az év, az biztos.

Az előző bajnokságban nagyon jól összeállt a csapat és a szerencse is velünk volt. Most meg az ellenkezője történt. Az Union szintje szerintem valahol a kettő között van, amolyan erős középcsapat a Bundesligában. A Bajnokok Ligája-indulás nem lehet elvárás tőlünk minden évben” – mondta lapunknak Schäfer.

Szíven ütötte a valóság

A magyar válogatott alapembere úgy érzi, azon már kár rágódnia, hogy nem sikerült szerepelnie a BL-ben, amelynek a kivívásában nagy szerepe volt. Azért persze reméli, hogy a későbbiekben lesz még rá alkalma a berliniekkel, vagy valamelyik másik nemzetközi kupában. Akár többször is, hiszen nagyon bíznak benne, megbecsülik az Unionnál. Legalábbis erre lehet következtetni abból, hogy a napokban hosszabbított vele a klub.

A 2025-ig szóló szerződését két évvel, 2027-ig megtoldották.

A 24 éves Schäfer András, az Union Berlin magyar válogatott futballistája a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) óbudai gyártóbázisán, ahol interjút adott az M1 aktuális csatornának 2023. június 13-án. A játékos november óta harmadszor bajlódott ugyanazzal a sérüléssel, ami miatt ismét hónapokat kellett kihagynia

Fotó: MTI/Illyés Tibor

„Persze, örülök, hogy számítanak rám, de

leginkább azért vagyok hálás a sorsnak, hogy még futballozhatok. Ugyanis nagy esély volt arra, hogy vége a karrieremnek.

Amikor azt mondják neked huszonnégy évesen, lehet, hogy abba kell hagynod, előfordulhat, hogy sosem gyógyulsz meg, akkor szíven üt a valóság, és ezt nagyon nehéz feldolgozni, nemcsak így, fiatal emberként, de még a karrierje végén járó futballistának is. Én sajnos ebbe a helyzetbe kerültem, innen álltam fel. A játékomon remélhetőleg nem látszott, hogy félteném a lábam, de azért egy ideig még bennem volt ez a sérülés” – árulta el a középpályás.

Cél az Eb-n: továbbjutni a csoportból

De most már inkább előre tekint, már csak amiatt is, hogy hamarosan nagyon komoly feladat vár rá és a magyar válogatottra. A jövő hónap közepén kezdődik Németországban az Európa-bajnokság, s a mieink június 15-én Svájc ellen kezdenek Kölnben, aztán Stuttgartban következnek a házigazda németek, majd Skócia a csoportkörben.

„Az elsődleges célunk egyértelműen az, hogy továbbjussunk a csoportból. De első körben csak az első meccsre, a svájciak ellenire koncentrálunk, azt kell megnyernünk. A lábtörésem megtanított arra, hogy nem szabad hosszú távra tervezni. Azt viszont kijelenthetem, hogy alázattal, de kellő önbizalommal vágunk neki az Európa-bajnokságnak” – mondta az Union Berlin labdarúgója.

Schäfer András (középen pirosban) a labdarúgó Nemzetek Ligája A divíziója 3. csoportjában, a Németország-Magyarország mérkőzésen a lipcsei Red Bull Arénában 2022. szeptember 23-án. A magyar válogatott 1-0-ra győzött

Fotó: MTI/Illyés Tibor

Sokakban felmerülhetett már az a kérdés, hogy a mosatni válogatott erősebb-e az előző kontinenstornákon szereplőknél. Ha abból indulunk ki hogy erre a tornára csoportelsőként jutottunk ki, az előzőekre meg pótselejtezőkön, akkor a válasz egyértelmű, igen. Ám Schäfer András nem akar különbséget tenni, mert szerinte azokat a válogatottakat is remek futballisták alkották.

„Folyamatosan fejlődünk, a mostani csapatunk nagyon erős, és ezt megmutatjuk ezen az Eb-n.

Az utóbbi évek eredményei, sikerei is bizonyítják, hogy ellenünk senki sem mehet biztosra” – állította a volt MTK-s játékos, aki azt még nem tudja, hogyan alakul az élete az Európa-bajnokság után. Pontosan még az sem tudja, mennyi szabadságot kap az Union Berlintől.

„Sokaknak talán furcsán hangzik, de remélem, minél kevesebb időm lesz az idén nyaralásra, pihenésre. Mert ez azt jelentené, hogy jó sokáig jutunk az Eb-n” – fogalmazott a Mandinernek bizakodóan Schäfer.