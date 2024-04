Szöllősi György is megszólalt Milák Kristófról: Példaképnek lenni kötelességekkel is jár

Csendben elvonult

Milák Kristóf 2023 júniusában jelentette be: kihagyja a fukokai világbajnokságot, mondván „bármennyire is szeretném folytatni a 2016-ban kezdődött győzelmi sorozatomat, jelenleg sem fizikálisan, sem mentálisan nem vagyok azon a szinten, hogy ott legyek a világ legjobbjai között”. Azt ígérte, ősszel újult erővel visszatér, ám nem így lett. Kihagyta az idén februári vb-t is, s csak azt követően csatlakozott edzője, Wirth Balázs csapatához.

A néhány hetes közös felkészüléshez képest remekelt az ob-n, de érthető, hogy a közönség kíváncsi lett volna arra, ő hogy látja a visszatérését, egyáltalán mi történt vele nyár óta, amióta egy-egy szponzori kötelességének eleget tett ugyan, de kerülte a nyilvánosságot.

Kötelező lenne

Lapunk személyesen kérdezte meg Milák jelenlegi és korábbi edzőjét és a szövetségi kapitányt, az Index most a Magyar Sportújságírók Szövetsége (MSÚSZ) elnöke, Szöllősi György véleményét kérte ki. A vezető terjedelmes írásban válaszolt a lap kérdéseire. A teljes szöveget itt olvashatják, mi néhány elgondolkodtató elemet emelünk ki.

„Az nem ördögtől való, hogy a sportolók egy része kifejezetten ódzkodik a médiával való találkozástól, kényelmetlen, nehéz helyzet egyes sportolók számára a kötelező nyilatkozat. Éppen ezért kell szabályozni, mert ugyanakkor azt meg a sportolóknak kell megérteniük, hogy a rájuk kíváncsi közönség, amely tulajdonképpen értelmet ad a munkájuknak, sőt végső soron finanszírozza azt, szeretné hallani, olvasni a megszólalásaikat. Hiszen

az interjúzónában toporgó, adott esetben akár kellemetlen vagy irritáló riporter a közönséget képviseli, a szurkolók nevében lép fel, kérdez, ez a kötelessége.

A sportolónak pedig szerencsés esetben kötelessége legalább bizonyos szabályozott esetekben, versenyek után, meghatározott helyen és időben szóba állni a médiával. Azt hiszem, a szabályok ebben a konkrét helyzetben is előírták, mi lett volna Milák Kristóf feladata, a kérdés az, hogy a szabályoknak része-e az azok megszegéséért járó szankció, s az kellően erős-e ahhoz, hogy rászorítsa az edzőket, sportolókat a szabály betartására. Ne gondoljuk, hogy a Bajnokok Ligájában vagy a nagy tenisztornákon mindenki boldogan állja az újságírók kérdéseit, de ott egyrészt a hagyomány és a kultúra, másrészt a rendkívül szigorú szabályok garantálják, hogy szinte soha nem marad el az interjú, sajtótájékoztató.”

Mutogatás

Szöllősi ezt követően konkrét hazai és nemzetközi példákat sorol arra, hogyan tartatják be a szabályokat, illetve próbálnak meg kibújni alóluk a sportolók, edzők. Beszámolók szerint volt olyan eset is, hogy Milák Kristóf félre nem érthető jelzéseket mutogatott a fotósok felé, ami az MSÚSZ elnöke szerint bármi is volt az oka, elfogadhatatlan.

„Többféle magyarázatot hallottam erről az aktusról, olyat is, hogy nem a fotósoknak szólt, hanem a helyzetnek, a szituáció feszültségének, egyes személyeknek, vagy nem is lehet tudni, pontosan kinek. Csak hát éppen ez a lényeg, hogy a média az embereket, az olvasókat, nézőket, hallgatókat képviseli, az újságírók elleni gorombaság könnyen értelmezhető a szurkolók semmibevételének. Azt pedig véleményem szerint egy sportoló sem engedheti meg magának, mert a profi sport nem lehet öncélú” – fogalmazott Szöllősi György, aki társadalmi szerepvállaláshoz kötné az állami juttatások folyósítását.

A legfrissebb fejlemény Milák kapcsán, hogy bekerült a júniusi Európa-bajnokságra kijelölt csapatba. Persze sokatmondó, hogy még a szövetségi kapitány sem tudja, számíthat-e rá a váltókban! az M1-nek azt mondta a szakember, hogy