Selmeci Attila a Mandinernek: Ha nem Milák Kristófról lenne szó, azt mondanám, felejtsük el!

Nyitókép: Nemzeti Sport/Árvai Károly

***

A szakma és a szurkolók epekedve várták Milák Kristóf visszatérését. Ön azt kapta, amire számított?

Azt lehet mondani az alapján, amit láttunk: jobb állapotban van annál, mint amit előre beharangoztak. Elég sok vészjósló jel érkezett, de én úgy érzem, jelentős részük alaptalan volt. A híresztelésekkel ellentétben ő edzett, dolgozott. Nem arról volt szó, hogy néhány héttel ezelőtt megjelent, és beugrott a vízbe, hanem rendszeresen kondicionáló, erőnléti munkát végzett elég keményen. Mellette vízben is volt, még ha nyilván nem is a csapatával. Sikerül megőriznie az állapotát, kicsit előkészítenie a szervezetét. Nincs rajta egy gramm felesleg sem, ilyen szempontból fizikailag jó formában van.

Az eredményei ugyanakkor az aranyérmek ellenére elmaradnak a korábbiaktól. Most akkor sikeres bajnokságot zárt?

Győzelem és győzelem között is óriási differencia van. Itt a számok sok mindent elárulnak: 200 méter pillangón amit úszott, 1:54.90 perc, kicsit nekem azt súgta, hogy egyértelműen nincs felkészülve még erre a fajta igénybevételre. Teljesen eltérő egy 50 vagy 100 méteres versenyszámtól.

A fő számához ez a kevés edzés és a kondizás nem volt elegendő. Sokkal komolyabb munkára van szüksége.

200 gyorson is hasonlóan láttam, hogy szép győzelmet aratott, de az olimpia más történet, már mások is készülnek, sőt még keményebben. Meg kell nézni a világranglistán mire elég a mostani eredménye.

2024-ben a hatodik legjobbat úszta a világon 200 pillangón, a Tokióban mögötte második Honda Tomoru akkor két másodperccel volt mögötte, most eggyel megelőzi. Milyen idővel lehet majd nyerni Párizsban?

Tokióban Kristóf 1:51.25-tel győzött. Érzésem szerint az az eredmény elképzelhető, hogy nem lesz elegendő. Nem lesznek sokan, akik ezt meg fogják támadni, de egy ember van, akitől nagyon lehet tartani, legalábbis jobb félni, mint megijedni: Leon Marchand, a 21 éves francia vegyesúszó. 2023-ban 1:52.43-mal lett világbajnok Milák távollétében. Mivel megváltoztatták az olimpia programját, és nem ütközik a 400 vegyes a 200 pillangó időrendjével, szeretne indulni mindkettőben. Egészen biztos vagyok benne, hogy rá fog állni a 200 pillangóra. És abból az időből egy fiatal szervezet, amely ráadásul 400 vegyesre készül, pillanatok belül egy-másfél másodpercet tud faragni az idejéből. 1:51-gyel már necces! Kristófnak oda olyan állapotban kell kikerülnie, hogy csontra fel legyen készülve.

Edzéselméletileg, illetve személyes tapasztalatai alapján hogy látja: képes lehet rá ilyen rövid idő alatt?

Van hátra 14 hét az olimpiáig. Ha nem Milák Kristófról lenne szó, azt mondanám, felejtsük el! Őszintén beszélek. Ismerve az ő fantasztikus adottságait, képességeit, én hiszek abban, hogy bár az utolsó pillanatokban vagyunk, de ha beleáll a munkába, nem lesznek kitérői, kihagyásai, meg fogja tudni csinálni.

Az nem lehet, hogy nem is mutatott meg mindent az országos bajnokságon, és tartalékolt?

Csak a Duna Arénában tapasztaltakra hagyatkozhatunk. Lehet, hogy ha újra úszná a 200 pillangót, másfél másodperccel jobbat teljesítene. Óvatosan kell tehát értékelni, benne van a tévedés lehetősége. De továbbra is fenntartom, hogy 200 pillangón neki SOS vissza kellene térnie ahhoz a jellegű munkához, felkészüléshez, ami őt a világ csúcsára repítette. Hiszen éveken keresztül ott volt, nem véletlenül világcsúcstartó. Hangsúlyozom: nem ilyen edzéseket végzett. Szerintem magában tisztában van vele pontosan a helyzettel, nem kell neki ezt mondani. Tudja, érzi, de a kérdés az: rá tudja-e magát venni a munkára, hogy újra a világ legjobbja legyen. Bízom benne.

Korábban beszélt arról lapunknak, hogy Milák Kristófot családi gyász is érte. Nem fordult Önhöz a nehéz időszakában?

Nem. Ő nagyon a saját útját járja, teljesen más egyéniség, személyiség. Tiszteletben tartom. Nyilván tudja, hogy az ajtóm mindig nyitva áll, bármikor örömmel segítek. Ugyanakkor meg, ha ezekből a jelzésekből ért, amelyek jóindulatú, építő jellegű kritikák, nem is mondanék negatívat a volt tanítványomról, akkor le fogja vonni a következtetéseket. Van is akkora tapasztalata, amekkora szükséges, hiszen 17 éves kora óta minden felnőtt világversenyen általában győzött. 2017-ben itt, Budapesten a világbajnokságon robbant be a 100 pillangón szerzett ezüstérmével, azóta mindent megnyert. Ismeri a testének minden rezdülését, jelzését. Fenntartom a tévedés lehetőségét, de jobbat várt magától a fő számában.

Beszédes volt a rezzenéstelen arckifejezése is. Bár Tokióban sem örült, amikor olimpiai bajnok lett, mert akkor éppen nem úszott világcsúcsot...

Sokat elárult a mostani reakciója.

Szerintem jobbra számított. Biztos vagyok benne, hogy ez még jobbra sarkallja majd.

Vissza fog állni teljes intenzitással, remélem, ilyen információkat fogunk kapni az edzőjétől, Virth Balázs és stábjától, hogy úgy dolgozik, mint még soha. Csalódott lennék, ha nem így lenne...

Tavaly nyáron még kiállt a nyilvánosság elé Milák Kristóf, és fáradtságra hivatkozva visszalépett a világbajnokságtól azzal, hogy ősszel visszatér. Ehhez képest még hónapokig távol maradt, a februári vb-n sem indult. Kapott hideget, meleget bőségesen. Ön szerint jogosan támadták?

Ahogy mondtam, nagyon zárkózott személyiség, aki különösen érzékeny is. Ezt tudomásul kell venni. Ami rossz volt, el kell ismerni: az a fajta kommunikáció, ami a Kristóffal kapcsolatban zajlott. Elejét lehetett volna venni a sok-sok negatív dolognak, ha akár a menedzsmentje, szóvivője vagy a szövetség, a klubja, a Budapesti Honvéd világosan elmondja, mi van, tiszta vizet önt a pohárba. Ahogy a brit mellúszósztár, Adam Peaty, aki kiállt, s tudatta a világgal, hogy alkoholproblémái voltak, kihagy egy időszakot. Mindenki megértette volna. Nem ez történt, ez a ködösítés sajnos ezt eredményezte. Borzasztóan sajnálom, és főleg azért, mert nekünk az élsportban nagyon nagy szükségünk van a médiára, amellyel mindig is jó kapcsolatunk volt. Kristóf is beleesett ebbe a csapdába: nem nyilatkozik, rossz képet vág. Bízom benne, hogy kicsit lenyugszik ő is, rendelkezésére fog állni az újságíróknak, hogy tisztázza magát.